Buitenkansje: koop deze überzeldzame AMG met V12!

De Marktplaats-advertentie spreekt van een buitenkans en daar is geen woord van gelogen.

Jammer maar helaas: de combinatie ‘AMG’ en ‘V12’ is voorgoed verleden tijd. Mercedes levert alleen nog de Maybach S-klasse met een twaalfcilinder, maar dat is het. Een S 65, G 65 of SL 65 gaan we nooit meer terugzien. Nu waren dat natuurlijk sowieso auto’s die niet of nauwelijks in Nederland verkocht werden. Aan de verkoopstatistieken zal er dus weinig veranderen.

Mercedes CL 63 AMG

Een AMG met V12 is per definitie een zeldzaamheid, maar op Marktplaats vonden we een exemplaar dat pas écht zeldzaam is. We kwamen namelijk een advertentie tegen van een Mercedes CL 63 AMG.

V8?

Nu denk je misschien: wacht eens even, een CL 63 AMG heeft toch een V8? En zo zeldzaam is die toch ook weer niet? Dat klopt allemaal, als je het over een CL 63 AMG van de C216-generatie hebt. Het gaat hier echter om een CL 63 van de generatie ervóór.

Zeldzaam

Dit is een van de zeldzaamste AMG’s die er zijn. Van de CL 63 AMG van de C215-generatie zijn namelijk maar 26 stuks gebouwd. Ter vergelijking: van de SL 65 Black Series – ook een zeldzaamheid – zijn er 350 gebouwd.

Cilinderinhoud

Het getal in de typeaanduiding komt in dit geval ook daadwerkelijk overeen met de cilinderinhoud. Onder de motorkap schuilt namelijk een 6,3 liter grote atmosferische V12. Dit blok is goed voor 444 pk en 630 Nm koppel.

Speciaal verzoek

Deze motor is gebaseerd op de 5,8 liter V12 uit de S 600 en is maar in een zeer beperkt aantal auto’s gelepeld. Naast de CL 63 C215 zijn alleen de S 63 uit 2001 en de G 63 uit 2002 voorzien van dit blok. Deze auto’s werden alle drie slechts op speciaal verzoek gebouwd. Van de S 63 zijn er 70 stuks geproduceerd, van de G 63 maar vijf (!) stuks.

CL 65

Op basis van deze generatie CL kwam er later nog een V12 AMG die in iets grotere aantallen is gebouwd: de CL 65 AMG. Deze had een kleinere 6,0 liter V12, die echter een stuk krachtiger was. Dat was te danken aan de twee dikke turbo’s. Daarmee schopte de CL 65 het tot 612 pk en 1.000 Nm koppel.

Marktplaats

Van de CL 65 zijn er 777 stuks gebouwd, wat nog steeds weinig is. Maar qua zeldzaamheid kan de CL 65 bij lange na niet tippen aan deze CL 63. Als je wel oren hebt naar een buitengewoon exclusieve AMG met V12, kun je nu je slag slaan op Marktplaats. De verkoper vraagt €49.500 voor deze auto met 111.000 km op de klok. Daarmee is deze auto grofweg drie keer zo duur als een CL 55 AMG, maar nogmaals: dit is een buitenkansje.