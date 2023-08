Is 8 jaar garantie op een accu voldoende?

Of heb je meer dan 8 jaar garantie nodig op een EV?

Je kan zeggen van brandstoftanks wat je wel, ze blijven even groot als het moment dat je ze kocht. Met een accu (die je nodig hebt voor een elektrische auto) zit je toch aan wat nadeeltjes vast. De grootste is misschien wel de degradatie en de kosten om ‘m te vervangen.

Gelukkig worden accu’s ook telkens beter en kunnen de fabrikanten de garantietermijnen verlengen. Dat is precies wat BYD doet. BYD, dat staat voor Build Your Dreams, is een merk dat in Europa enkel en alleen elektrische auto’s gaat verkopen.

BYD is ook nog eens een Chinees merk, dus niet iedereen zal direct verkocht zijn aan het idee om een heuse BYD op de intrit te zetten. Wat dat betreft zitten de Chinese merken van nu in hetzelfde schuitje als de Japanse merken in de jaren ’60-70 en de Zuid-Koreaanse merken in de jaren ’80-90.

8 Jaar garantie

Het lijkt erop dat ze dat bij BYD ook beseffen. Nu zijn ze slim en leren ze van hun Aziatische collega’s. Ze gaan namelijk dezelfde tactiek toepassen: langere garantietermijnen! Niet alleen duurt de garantie langer, je krijgt ook betere garantievoorwaarden.

Zo is de algemene garantie op de gehele auto zes jaar of 150.000 km (dat wat eerder bereikt wordt). Daarmee zit BYD aan de bovenkant van de markt, daar waar Kia (7 jaar), Suzuki (6 jaar) en Hyundai (5 jaar) resideren. Veel Japanse merken zitten op 3-4 jaar. Maar wacht, Mike, er is mee!

Op de accu krijg je namelijk 8 jaar garantie. Dat niet alleen, ook op de elektromotor is 8 jaar garantie van toepassing. In beide gevallen is het maximumkiloetrage 200.000 km. En mocht je bang zijn dat de auto wegroest, hebben we ook goed nieuws, want de carrosseriegarantie is maar liefst 12 jaar.

Ook voor gebruikte auto’s!

Bijzonder: de garantie is niet alleen voor nieuwe modellen, maar ook voor de BYDs die nu op de weg rijden. Dus mocht je al een BYD hebben, dan heb je nu ineens meer garantie.

Net als je koortslip, verkoudheid en gonnoeroe is de garantie overdraagbaar. Zonder gekheid: de garantie geldt gewoon voor de termijnen die BYD stelt en vervalt niet wanneer de eerst eigenaar er afscheid van neemt.

Het verlengen van de garantie is een slimme manier om voet aan de grond te krijgen op een nieuwe markt. Lange garantietermijnen betekent dat de auto ook als occasion interessant is.

Dit zorgt weer voor betere restwaardes en dus gunstigere leaseprijzen. BYD levert in Nederland op dit moment de Atto3, Dolphin, Han en Tang. Daar komt binnenkort nog de Seal bij.