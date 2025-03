BYD is belachelijk succes, export stijgt met 187%

Waar Tesla hapert, pakt BYD als een speer door. De export van het Chinese merk explodeert naar niveau belachelijk succes.

Het was eigenlijk altijd te verwacten dat disruptor Tesla uiteindelijk ingehaald zou worden door andere merken. Althans wat mij betreft. Sommigen dachten dat Elons toko de hele automarkt zou overnemen. Doch als je de automarkt een beetje kent, was dat was nooit echt realistisch. Auto’s zijn voor velen toch ook een emotionele aankoop, soms iets meer dan anders. Merkentrouw, (familie)traditie en landentrouw spelen allemaal een rol.

Wat ik niet per se had verwacht is 1) dat het zo lang zou duren en 2) dat een Chinees merk de doodsteek zou betekenen. Achteraf is het allemaal makkelijk natuurlijk. Maar in 2012 zat de Landwind nog vers in het geheugen. Chinese auto’s waren toch altijd een beetje nep en plastic fantastic. Een beetje zoals een Daewoo of KIA in de jaren ’90 dat was. Leuk voor mensen die per se nieuw willen voor weinig. Maar voor de liefhebber niet serieus te nemen.

Maar goed, tijden veranderen. Tables turn. Bridges burn. You live and learn. Dezer dagen zijn de Chinezen alleen nog met forse importheffingen af te stoppen. En zelfs dat lukt niet. BYD, vorig jaar al de grootste EV bouwer ter wereld, zag de export in februari jaar op jaar stijgen met 187 procent. Ja, je leest het goed, 187 procent. In januari was de stijging ietsje minder fors. Maar voor de eerste twee maanden samen is het alsnog een plus van 124 procent. Het kan ook allemaal op die boot die groter is dan die van Max Verstappen natuurlijk.

In Europa gaat vooral de Atto 2 redelijk goed, een kleine elektrische B-segmenter met de Blade batterij. Kenners verwachten dat BYD in totaal zo’n 5,5 miljoen auto’s gaat verkopen dit jaar. Vorig jaar waren dat er 4,27 miljoen, waarvan een kleine 1,8 miljoen pure EV’s. Het wordt dus kiezen: support je de sociale krediet staat van Xi Jinping met interneringskampen voor Oeigoeren, of het Department of Government Efficiency van Elon Musk?