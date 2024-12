EV-bouwer BYD beschuldigt van ‘slavernijachtige’ mensenhandel

De medewerkers zouden ‘als slaven’ verscheept worden en elders aan het werk worden gezet.

Misschien is het ook maar goed dat wij allemaal niet precies weten wat er zich achter de schermen afspeelt bij autofabrikanten. Want zeg nou zelf: zou de wereld er een mooiere plek van worden? Af en toe glippen er toch wat eigenaardigheden door naar het grote publiek. Zo ook een conflict tussen de Braziliaanse overheid en de Chinese EV-bouwer BYD.

Brazilië beschuldigt BYD ervan dat het bedrijf naast autohandel ook mensenhandel bedrijft. Daar wil het land natuurlijk niet aan meewerken. Daarom is Brazilië gestopt met het verstrekken van tijdelijke werkvisa voor BYD. Volgens het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zouden 163 Chinese arbeiders in “slavernijachtige” omstandigheden naar Zuid-Amerika zijn gebracht. Daar zou het personeel aan de slag gaan in een fabriek in Bahia.

Een partner in crime?

Wat het voorval ergens vreemd maakt, is dat het personeel allemaal staat ingeschreven als medewerker van de aannemer Jinjiang Group. Dit bedrijf geeft toe samen te werken met BYD, maar ontkent alle aantijgingen. De beschrijving ’tot slaaf gemaakte’ werknemers is onjuist en zou verkeerd vertaald zijn. Klinkt dubieus.

De 163 werknemers mogen voorlopig niet aan de slag. In de tussentijd regelen BYD en Jinjiang hotels voor dit personeel. Het is voor de autofabrikant belangrijk dat alle werknemers ook daadwerkelijk aan de slag gaan. Je zou het misschien niet zeggen, maar Brazilië is na China de belangrijkste markt voor BYD. Twintig procent van de verkochte BYD’s van januari 2024 tot december 2024 ging naar Brazilië.

Deze auto’s werden allemaal in het buitenland gemaakt. In 2025 wil BYD dus ook in Brazilië auto’s bouwen. Per jaar moeten er 150.000 BYD’s in Brazilië worden geproduceerd. In Europa is BYD al begonnen met een eigen fabriek. Daar zijn trouwens geen meldingen gemaakt van slavernij of iets dat daarop lijkt.

Bron: Reuters