BYD is slimmer dan de Europese Commissie

De Europese Unie wil de Europese autoindustrie beschermen tegen de Chinezen. Maar BYD is slimmer!

Want De Chinezen van BYD bouwen gewoon hun eigen personenauto fabriek in de EU! Bij ome Orban is het Chinese merk BYD van harte welkom om een fabriek te bouwen. Een slimme zet van het merk dat de ambitie heeft om op termijn de grootste verkoper van elektrische voertuigen van Europa te worden.

Oneerlijke concurrentie

De Europese Commissie was een paar maanden geleden al druk in de weer met de Europese personenauto industrie. Er is namelijk op de Europese markt oneerlijke concurrentie, aldus de commissie.

De prijs van Chinese personenauto’s zou namelijk kunstmatig laag worden gehouden door subsidies van de Chinese overheid. Om nog maar te zwijgen van de grondstoffen voor elektrische auto’s die voor veel geld en beperkt worden geëxporteerd, maar volop voor handen zijn in China zelf.

Het onderzoek betreft overigens niet alleen Chinese merken, maar ook een merk als Tesla dat heel wat auto’s in China bouwt en vervolgens op de boot naar Europa zet. Ook die fabrieken profiteren van overheidsubsidies in China.

Frankrijk loopt voorop

We schreven er deze herfst al over, Frankrijk heeft de subsidies op elektrische auto’s die in China gebouwd worden alvast afgeschaft. Dat hebben ze zo niet opgeschreven natuurlijk, want dat is Chinezen pesten, maar de eisen voor de subsidie op een elektrische auto zijn inmiddels zo ingericht, dat je er eigenlijk wel één van Stellantis of Renault moet kopen. Slimme jongens die Fransen.

BYD fabriek in Hongarije

Dit voorjaar zongen er al plannen voor een BYD fabriek in Europa rond. Frankrijk, Duitsland en Spanje zouden in de race zijn. Maar Orban is het duveltje dat uit het doosje springt, het wordt Hongarije.

Overigens helemaal geen vreemde keuze. Veel Duitse merken bouwen ook al auto’s in Hongarije. En BYD heeft al een fabriek in het noorden van het land. Daar worden al vrachtwagens en bussen gebouwd. Hoe zat het ook al weer met die BYD elektrische bussen…?

Eerste Chinese merk

BYD is hiermee het eerste Chinese merk dat in Europa personenauto’s gaat bouwen. De fabriek komt in Szeged, net boven de grens met Servië en Roemenië. De fabriek wordt in fases neergezet en in gebruik genomen en zou uiteindelijk aan duizenden mensen banen moeten gaan bieden.