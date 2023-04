Hoe blij zijn dealers met hun importeur?

Een vraag die wel degelijk relevant is, maar waar we niet zo vaak bij stil staan: hoe blij zijn de dealers met hun importeur?

Ondanks dat de consument op compleet andere wijze boodschappen doet als vroeger, is er qua auto’s niet heel erg veel veranderd. Natuurlijk, veel verkennend werk gaat via het internet en er zijn diverse bedrijven die auto’s ook online aanbieden. Bij Tesla en Polestar kun je vrij eenvoudig een nieuwe elektrische auto aanschaffen.

Hoe blij zijn dealers?

Maar, aangezien het toch om een groot bedrag gaat, zijn er veel mensen die alsnog op de traditionele manier een auto uitzoeken. Frases als “kopje koffie, “wat een leuke kinderen!”, “Nog een kopje koffie?” en “Ik heb ‘m zelf thuis ook.” zijn klassiekers waar we niet meer zonder kunnen. Maar hoe blij zijn die dealers eigenlijk met hun importeur?

Nou, dat ging Automotive Online uitzoeken middels een enorm onderzoek. Laten we maar meteen beginnen met de top 21 en dan de conclusies:

Plaats Merk Cijfer 1 BMW (en MINI) 9,1 2 Skoda 9 3 Audi 8,8 4 Volvo 8,3 5 Volkswagen 8,3 6 Kia 7,5 7 Nissan 7,3 8 Mitsubishi 7,2 9 Hyundai 6,9 10 Suzuki 6,7 11 Seat 6,6 12 Toyota 6,5 13 Mazda 6,4 14 Ford 6 15 Renault (en Dacia) 5,9 16 Jaguar Land Rover 4,7 17 Opel 4,6 18 Honda 4,6 19 Peugeot 3,6 20 Citroën 2,9 21 Fiat 2,6 Gemiddeld: 6,4 Vanwege de lage respons zijn Mercedes-Benz (plus Smart) en Subaru niet meegenomen in het overzicht.

Verklaring

Zoals je kunt zien zijn de BMW-dealers heel erg blij met de importeur, die scoren een heel erg hoge 9,1. Aan de andere kant bungelen enkele Stellantis merken. Na de krappe voldoende van Renault–Dacia op P15, daalt het hard met de cijfers. Het is opvallend dat premium merken en merken die Pon als importeur hebben heel erg blij zijn met hun autoleverancier. Bij Stellantis-merken Opel, Peugeot, Citroën en Fiat is men erg ontevreden. Nu is de respons bij deze merken iets lager.

Dus het kan zijn dat voornamelijk de ontevreden dealers van zich laten horen en de rest het te druk had met distributieriemen fixen van 1.2 PureTech motoren. Bij de merken die hoog scoren is er juist een hoge mate van respons. Een ander ding is dat de zogenaamde ‘aftersales standards’ enorm zijn verzwaard bij de Stellantis-merken. Waarschijnlijk dat dat de lagere score voor 2022 verklaart.

Enfin, het complete rapport RODI Personenauto’s 2022 kun je hier lezen!

Meer lezen? Dit waren de grootste winnaars van 2022 qua autoverkopen!