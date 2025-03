Nieuwe BYD is typisch Europees, geen EV en geen crossover!

Eindelijk een BYD die jij wel interessant vindt?

Een jaar of tien, vijftien zag de autowereld er simpel uit. In Amerika wil iedereen pick-ups en grote SUV’s met V8-motoren, in Europa zuinige stationwagons en in China modderen ze wat aan met namaakspul. Hoe anders is dat nu. China is ineens een grote speler en in Europa lusten we allemaal graag een hoge instap.

Vandaar dat zo’n beetje alle merken massaal crossovers en SUV’s bouwen voor Europa. Toch valt het nieuwe model van het Chinese BYD buiten deze categorie. Het van oorsprong EV-merk brengt een plug-in hybride stationwagon uit genaamd Seal 06 DM-i. Zeg maar een tegenhanger van de VW Passat.

De stationwagon van BYD is duidelijk familie van de Seal. Of eigenlijk van zo’n beetje iedere BYD. De verlichting, de lijnen in de motorkap en het kontje komen duidelijk uit de BYD-ontwerpkoker. De wielbasis meet 2,79 meter en hij staat op 17- of 18-inch wielen.

Motoren

BYD biedt in China (daarover zo meer) twee verschillende PHEV-aandrijflijnen aan. De instapper heeft een 1,5-liter atmosferische benzinemotor die 99 pk produceert. Samen met het elektrische component is het systeemvermogen 161 pk. Dankzij een 10,08-kWh batterij zou je 53 kilometer elektrisch kunnen rijden volgens de Chinese meetmethode.

Voor wat meer vermogen is er een versie met dezelfde slappe benzinemotor, maar met een sterkere e-motor. Het systeemvermogen stijgt daarmee naar 215 pk. De LFP-accu groeit mee naar 15,874 kWh voor een elektrisch rijbereik van 83 kilometer. Hoe snel je kunt opladen, vertelt BYD niet. Zoals we het merk nu een beetje kennen, zal die vliegensvlug moeten gaan. Met een leeggewicht tussen de 1.700 en 1.800 kilo is de BYD net wat zwaarder dan een hybride Passat.

Komt de BYD stationwagon naar Nederland?

Nee, Chinezen zijn niet ineens verliefd geworden op hybride stationwagons. Toch brengt BYD daar als eerste deze Seal 06 DM-i uit. Met de focus die BYD tegenwoordig legt op Europa (inclusief hybrides) is de kans erg aannemelijk dat de familiebak naar Europa komt. Wat ie moet kosten? Geen idee. De enige hybride die BYD hier verkoopt is de hogere Seal U DM-i. Die gaat voor net geen € 40k. Als de stationwagon daaronder kan gaan zitten, zou het nog best een interessante optie kunnen worden.

Via Carnewschina