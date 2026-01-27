Autoblog.nl

Video: Porsche 718 GT4 glijdt van de weg

Auteur: , gepost om 2 Reacties

Zo snel kan het gaan.

Ongeschikte banden plus nat wegdek plus tractiecontrole uitzetten. Dan zijn de bosjes snel opgezocht onder dit soort omstandigheden.

Bekijk ook deze video: Onoplettende man ziet geparkeerde auto over het hoofd

Ook interessant!

Nieuwste artikelen

Lees Interacties

Reacties

  1. JanJansen zegt

    Oef, dit is wel een heel onervaren bereider. Echt alles gaat verkeerd. Te snel op het gas, daarna plots loslaten, niet voelen dat je uitbreekt, niet tegensturen, daarna overcorrectie.
    Die moet echt nooit meer in een auto komen te zitten meer meer dan 28 pk.

  2. mark997gt3 zegt

    Tja. Vanaf moment dat ie dwars ging was er niets meer aan te redden denk ik. Walter Röhrl had hem misschien nog op gevangen. Dus of de bestuurder echt zo slecht ideeën ik niet.
    Het zit wel allemaal echt tegen.

Geef een reactie

Autoblog

Merken