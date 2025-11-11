Speciale PHEV-batterij is goedkoper, lichter én verdubbelt het vermogen!

De batterij van de toekomst?
Ken je de Lamborghini Sian nog? De megalomane supercar kreeg nieuwe hybride techniek waarbij de supercondensator een grote rol speelde. Ook Tesla en BMW zouden met deze techniek bezig zijn, maar heb jij ze er nog ooit over gehoord? Ik ook niet.
Een Brits bedrijf genaamd Allotrope Energy is wel doorgegaan met het productieklaar maken van de supercondensator. En met succes. Allotrope heeft een nieuw soort condensator gemaakt die specifiek de markt van de hybride auto’s kan gaan opschudden.
Laten we eerst even uitleggen wat een supercondensator is. Je kunt het eigenlijk zien als een batterij. Hij slaat net als een batterij energie op voor elektrische apparaten en geeft de stroom ook weer af. Het verschil: de condensator heeft geen chemische reactie nodig en een batterij wel. Daardoor kun je de supercondensator veel sneller op- en ontladen dan een lithium-ion accu.
En zo zijn er nog wat voordelen, zoals de helft minder gewicht, onafhankelijkheid van hitte en een langere levensduur. De supercondensatoren zijn ook nog eens een stuk goedkoper om te maken. Volgens Allotrope zou een lithium-ionbatterij met hetzelfde vermogen als een supercondensator, de grootte en het gewicht van een archiefkast hebben en bijna 2.000 dollar kosten. De supercondensator zou maar vier kilo wegen, ongeveer zo groot zijn als een schoenendoos en ongeveer 100 dollar kosten. What’s not to like?
Wondermiddel
De nieuwe versie van Allotrope gebruikt een nieuwe stof genaamd Lignavolt. Het bedrijf wint deze stof uit het afval van papierproductie en is dus duurzaam verantwoord. Er zitten ook nog eens geen fossiele stoffen in. Door deze stof toe te voegen aan de dubbellaagscondensatoren stijgt de energiedichtheid van maximaal 8 Wh/kg naar 15 Wh/kg.
Daar zit dus ook het voordeel van het extra vermogen in. Omdat de condensator meer stroom naar de elektromotor kan sturen, zou een supercondensator van zo’n vier kilo, het vermogen van een middelgrote hybride SUV kunnen verdubbelen, volgens de makers. Zie je het al voor je: een Q3 met 544 pk? Althans, een Q3 met soms 544 pk. Lees even verder.
Waarom alleen hybride?
Het goede nieuws lijkt maar niet op te houden, totdat je begint over de volledig elektrische auto. Daar zit het nadeel van de supercondensator. Omdat je de elektrische lading zo snel oplaadt of afgeeft, zou je er in een EV te veel van afhankelijk zijn met het oog op de actieradius.
Bij een hybride zorgen de motor en benzinetank voor het rijbereik en kan de supercondensator de teruggewonnen energie bij het remmen opslaan en gebruiken bij korte acceleraties. Vandaar dat de Q3 in het voorbeeld hierboven ”soms” 544 pk heeft.
Wellicht dat de supercondensator wel in een EV zou kunnen werken als boostgenerator, maar dan wel naast een groot batterijpakket dat als een soort benzinetank fungeert. Zie de supercondensator bij de EV dus (nog?) niet als vervanger voor de lithium-ion batterij, maar eerder als een aanvulling.
Ja, stam plus T… Buiten dat, is dit ook een gedrocht: “Omdat de condensator meer stroom naar de elektromotor kan sturen, zou een supercondensator van zo’n vier kilo, het vermogen van een middelgrote hybride SUV kunnen, volgens de makers.”
15 Wh/kg x 4kg = 60 Wh totaal
= 0,06 kWh in een condensator ter grootte van een schoenendoos. Is de energiedichtheid van lithium accu’s dan veel hoger?
Ze zullen het k-tje hebben vergeten.
Dat dacht ik ook, want met 0.015kwh/kg zou de batterij van mijn iX3 5000kg wegen dus dat lijkt mij geen stap voorwaarts in technologie!
Een (super)condensator heeft last van veel meer zelfontlading dan een accu.
Je moet het meer zien als booster, dan als opslag. Zoals ’t artikel tussen de regels door al aangeeft, prima oplossing om ’t piekvermogen te vergroten en/of de accu te ontlasten van piekbelasting.
Maar vervanger van een accu zal ’t niet worden, tenzij je elke rit voor ’t wegrijden je supercondensator oplaad.
De vraag die dit artikel onbeantwoord laat is dus: hoelang kan deze condensator de energie vasthouden? Al dan niet met enig verloop.
Het blijft wel hele interessante techniek die door de Shell’s op deze Aarde als bedreiging zullen worden gezien. Hele goede bescherming van dit bedrijf qua patenten en eigenaarschap is belangrijk. Een rol voor de EU samen met het VK.
Waarom zou Shell een bedreiging zien in een (korte) energie-opslag-technologie? Is hun handel energie opslag, of is hun handel energie? Of wil je gewoon lekker meehobbelen in het bashen van 1 van de 3 essentiele componenten van (jouw) welvaart, omdat de kijkbuis je vertelt heeft dat fossiel slechts is?
Het enige waar Shell “bang” voor is: NOCs, nucleaire energie en communisme.
Waar het laatste eigenlijk voor ieder (met verstand) een vrezen is, dus waarschijnlijk overbodig om te melden, maar het is wel, net als de andere twee items, wat het verdienmodel kan laten eindigen.
Of om juist met een elektro motor de momenten op te vangen waar de verbandingsmotor nou juist heel inefficient en daarmee onzuinig en vervuilend is zoals optrekken, versnellen en schakelmomenten.
Hoeft niet altijd om meer vermogen ergens aan toe te voegen.