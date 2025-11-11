Speciale PHEV-batterij is goedkoper, lichter én verdubbelt het vermogen!

De batterij van de toekomst?

Ken je de Lamborghini Sian nog? De megalomane supercar kreeg nieuwe hybride techniek waarbij de supercondensator een grote rol speelde. Ook Tesla en BMW zouden met deze techniek bezig zijn, maar heb jij ze er nog ooit over gehoord? Ik ook niet.

Een Brits bedrijf genaamd Allotrope Energy is wel doorgegaan met het productieklaar maken van de supercondensator. En met succes. Allotrope heeft een nieuw soort condensator gemaakt die specifiek de markt van de hybride auto’s kan gaan opschudden.

Laten we eerst even uitleggen wat een supercondensator is. Je kunt het eigenlijk zien als een batterij. Hij slaat net als een batterij energie op voor elektrische apparaten en geeft de stroom ook weer af. Het verschil: de condensator heeft geen chemische reactie nodig en een batterij wel. Daardoor kun je de supercondensator veel sneller op- en ontladen dan een lithium-ion accu.

En zo zijn er nog wat voordelen, zoals de helft minder gewicht, onafhankelijkheid van hitte en een langere levensduur. De supercondensatoren zijn ook nog eens een stuk goedkoper om te maken. Volgens Allotrope zou een lithium-ionbatterij met hetzelfde vermogen als een supercondensator, de grootte en het gewicht van een archiefkast hebben en bijna 2.000 dollar kosten. De supercondensator zou maar vier kilo wegen, ongeveer zo groot zijn als een schoenendoos en ongeveer 100 dollar kosten. What’s not to like?

Wondermiddel

De nieuwe versie van Allotrope gebruikt een nieuwe stof genaamd Lignavolt. Het bedrijf wint deze stof uit het afval van papierproductie en is dus duurzaam verantwoord. Er zitten ook nog eens geen fossiele stoffen in. Door deze stof toe te voegen aan de dubbellaagscondensatoren stijgt de energiedichtheid van maximaal 8 Wh/kg naar 15 Wh/kg.

Daar zit dus ook het voordeel van het extra vermogen in. Omdat de condensator meer stroom naar de elektromotor kan sturen, zou een supercondensator van zo’n vier kilo, het vermogen van een middelgrote hybride SUV kunnen verdubbelen, volgens de makers. Zie je het al voor je: een Q3 met 544 pk? Althans, een Q3 met soms 544 pk. Lees even verder.

Waarom alleen hybride?

Het goede nieuws lijkt maar niet op te houden, totdat je begint over de volledig elektrische auto. Daar zit het nadeel van de supercondensator. Omdat je de elektrische lading zo snel oplaadt of afgeeft, zou je er in een EV te veel van afhankelijk zijn met het oog op de actieradius.

Bij een hybride zorgen de motor en benzinetank voor het rijbereik en kan de supercondensator de teruggewonnen energie bij het remmen opslaan en gebruiken bij korte acceleraties. Vandaar dat de Q3 in het voorbeeld hierboven ”soms” 544 pk heeft.

Wellicht dat de supercondensator wel in een EV zou kunnen werken als boostgenerator, maar dan wel naast een groot batterijpakket dat als een soort benzinetank fungeert. Zie de supercondensator bij de EV dus (nog?) niet als vervanger voor de lithium-ion batterij, maar eerder als een aanvulling.