BYD zet Europese merken in hun hemd met 1.500 (!) kW snelladen

Ook voor Europa!

De ontwikkelingen in China gaan nu wel heel erg hard. Als je even met je ogen knippert hebben ze weer een flinke stap gemaakt. Zo schreven we eerder deze week nog over 1.000 kW snelladen, nu lanceert BYD al 1.500 kW snelladen. Dat is krankzinnig, als je bedenkt dat de meeste Europese EV’s niet eens de 400 kW halen.

Denza Z9 GT

En dit is geen experimentele technologie, als je dat soms denkt. Deze techniek wordt gelanceerd in de vernieuwde Denza Z9 GT, waar collega @Loek vorige week al over schreef. Denza is BYD’s luxemerk, wat ook naar Europa komt.

Met deze auto lanceert BYD om te beginnen een nieuwe generatie accu: de Blade Battery 2.0. De Europese cijfers volgen nog, maar volgens de Chinese CLTC haalt deze auto 1.035 kilometer uit een 120 kWh accu. Dat zal volgens de WLTP iets minder zijn, maar dit is sowieso één van de EV’s met de grootste range.

Flash Charging

De échte doorbraak zit ‘m in het snelladen. BYD introduceert ‘Flash Charging’, oftewel ultrasnel laden met 1.500 kW. Daarvoor heb je natuurlijk niet alleen een geschikte auto nodig, maar ook een laadpaal. Niet getreurd, die heeft BYD ook ontwikkeld. Sterker nog: ze hebben er in China al meer dan 4.000 neergezet.

Met dit laadvermogen is de enorme accu in een luttele 9 minuten bijna helemaal volgeladen (van 10% tot 97%). In 5 minuten is de accu van 10% tot 70% op te laden. Dat begint gevaarlijk dicht in de buurt van tanken te komen.

En dit is geen ver-van-ons-bedshow, want zoals gezegd komt de Denza Z9 GT ook naar Europa. Ook de bijbehorende Flash Chargers zullen worden uitgerold in onze contreien. De Europese merken moeten zich nu echt zorgen gaan maken…