BYD zet Europese merken in hun hemd met 1.500 (!) kW snelladen

De ontwikkelingen in China gaan nu wel heel erg hard. Als je even met je ogen knippert hebben ze weer een flinke stap gemaakt. Zo schreven we eerder deze week nog over 1.000 kW snelladen, nu lanceert BYD al 1.500 kW snelladen. Dat is krankzinnig, als je bedenkt dat de meeste Europese EV’s niet eens de 400 kW halen.
En dit is geen experimentele technologie, als je dat soms denkt. Deze techniek wordt gelanceerd in de vernieuwde Denza Z9 GT, waar collega @Loek vorige week al over schreef. Denza is BYD’s luxemerk, wat ook naar Europa komt.
Met deze auto lanceert BYD om te beginnen een nieuwe generatie accu: de Blade Battery 2.0. De Europese cijfers volgen nog, maar volgens de Chinese CLTC haalt deze auto 1.035 kilometer uit een 120 kWh accu. Dat zal volgens de WLTP iets minder zijn, maar dit is sowieso één van de EV’s met de grootste range.
De échte doorbraak zit ‘m in het snelladen. BYD introduceert ‘Flash Charging’, oftewel ultrasnel laden met 1.500 kW. Daarvoor heb je natuurlijk niet alleen een geschikte auto nodig, maar ook een laadpaal. Niet getreurd, die heeft BYD ook ontwikkeld. Sterker nog: ze hebben er in China al meer dan 4.000 neergezet.
Met dit laadvermogen is de enorme accu in een luttele 9 minuten bijna helemaal volgeladen (van 10% tot 97%). In 5 minuten is de accu van 10% tot 70% op te laden. Dat begint gevaarlijk dicht in de buurt van tanken te komen.
En dit is geen ver-van-ons-bedshow, want zoals gezegd komt de Denza Z9 GT ook naar Europa. Ook de bijbehorende Flash Chargers zullen worden uitgerold in onze contreien. De Europese merken moeten zich nu echt zorgen gaan maken…
kniesoor zegt
Wat doet Flash Charging voor de levensduur van de accu’s ?
KEV9 zegt
Tel daar de veel lagere onderhoudskosten bij op en je ziet dat dinosap meer en meer in de knel komt, zeker met de huidige prijzen
THSD zegt
Ook voor op de plaatsen waar stroom een probleem is?
Motomoto zegt
Ik heb zojuist mijn hemd maar eens bekeken: ‘made in China’.
racerx zegt
En nog een mooie wagen om te zien ook. Als dergelijke laadvermogens geen invloed hebben op levensduur batterij en de infra in NLD ervoor geschikt zou zijn… dan zou ik zoiets best willen proberen ondanks dat thuisladen voor mij geen optie is.
Tonnie zegt
Best knappe wagen, met zo’n range en zo snel laden zou ik er ook wel over na gaan denken.
tortuga zegt
Kan onze infrastructuur dat wel aan? Voor 1000kw heb ik gehoord dat het al knap is dat ze het kunnen leveren. Laat staan hoe groot de constructie moet zijn om meerdere palen 1000kw te geven op 1 locatie
RazendeRichard zegt
En dan ook nog eens een heel mooie auto!
cdlop01 zegt
Waarom toch die snellaadobsessie???? Onzin, en zeer slecht voor de batterijen.
bevano zegt
Even gezocht maar gevonden, de Denza Z9 GT heeft een LFP accu wat bekend staat om het snelle laden en ontladen. Het heeft echter wel een goed Batterij Management System nodig. Anders worden bepaalde cellen te heet ten opzichte van andere nog te laden cellen. Dat moet dus een technisch hoogstandje zijn…… uit China? 😬
PunicaOase zegt
Knap! De ontwikkeling rondom EV’s is echt wel leuk, stuk leuker dan steeds meer vermogen persen uit turbotorretjes van het vorige decennium.
Robert zegt
Waar bovenstaand artikel compleet aan voorbij gaat (maar andere bronnen gelukkig wel vermelden) is, dat ‘even’ 1500 kW door een laadkabel sturen gepaard gaat met een enorme warmteontwikkeling. Iets met stromingsweerstand 😉🫣 Dat vereist behoorlijke aanpassingen in het laadsysteem bij zowel het laadstation als ook aan het voertuig.
Het zou mooi zijn als die warmteontwikkeling op de een of andere manier (middels een warmtewisselaar?) weer kan worden (her)gebruikt.
Gulli zegt
Die naam Flash Charging komt van de flits die je ziet als je de stekker erin steekt en de batterij onder de auto het begeeft :D
Nee maar serieus, als ze dit weten uit te brengen met de huidige smaak batterijen (dus nog geen Solid State) en het is langdurig bruikbaar, dan is dit hele mooie techniek.
Nu nog een elektriciteitsnet dat dit aankan.