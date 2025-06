Nederlandse Citroën C3’s staan nog WEKEN stil door airbagprobleem

Van de regen in de drup.

Ik moet toegeven dat ik in mijn speurtocht naar een leuke hatchback weleens de DS3 heb overwogen. Er staan er genoeg van te koop, ze waren destijds vrij jong, leuk geprijsd en net wat speelser dan een Polo. Tot een aankoop is het nooit gekomen en daar ben ik nu niet ontevreden over.

Het is je onmogelijk ontgaan dat Stellantis het gebruik van de Citroën C3 en DS3 uit de periode 2009 tot en met 2019 heeft afgeraden. Voor de enkeling die net onder een rotspartij uitkomt: na een airbagincident in Frankrijk met fatale gevolgen roept het concern alle gebruikers op om niet meer in de C3 of DS3 te rijden en de oude Takata-airbags te laten vervangen.

Airbag vervangen duurt lang

Inmiddels zijn we ruim een week verder en kunnen we een eerste tussentijdse evaluatie houden. Daarvoor schakelen we over naar onze vrienden van BNR. Zij deden een rondvraag bij verschillende dealers omtrent dit onderwerp. De conclusie: het gaat nog wel even duren voordat alle Citroëns en DS’en weer veilig zijn.

De lange wachttijd komt doordat de levering vanuit Stellantis van de nieuwe luchtzakken nog niet vlot loopt. Dealers kunnen daardoor lastig inschatten hoelang het nog gaat duren. Van Mossel dacht binnen zeven à tien weer 3.300 C3’s de weg op te kunnen sturen. Omdat de voorraad snel achteruit gaat en de leveringen stroef lopen, kan het langer gaan duren voordat alle getroffen auto’s weer veilig zijn. Zodra er genoeg airbags zijn, kun je binnen drie dagen bij deze dealer terecht.

Buiten het leveringsprobleem is er nog een euvel: de werkdruk op monteurs. De afgelopen tijd hebben onder andere automonteurs gestaakt om een betere CAO af te dwingen. Die kwam er waardoor monteurs meer gaan verdienen, maar ook vooral minder overuren gaan maken. Nu zijn uitzonderingsgevallen en calamiteiten daarvan uitgesloten, maar toch: de monteurs zitten al tot hun nek in het werk. Daar kunnen ze duizenden airbagwissels niet bij hebben. Daardoor kan het weken duren voordat jouw C3 weer veilig is.

Stellantis aan het woord

Stellantis laat aan BNR weten dat het ”er alles aan doet om de wachttijden tot een minimum te beperken”. De woordvoerder vervolgt: ”Maar we ontkomen er niet aan dat in sommige gevallen de wachttijd langer is dan gewenst.” Als het hier in Nederland al lang duurt, moet je nagaan hoelang de airbagswissels gaan duren in Frankrijk.