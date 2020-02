De gloednieuwe Cadillac Escalade is hier. Met diesel.

Mocht je een rapvideo willen opnemen, de nieuwe Cadillac Escalade mag op de voorgrond. En achtergrond.

Het begon als een ideetje, de Cadillac Escalade. Eind jaren ’90 had Lincoln het lumineuze idee om een Ford Explorer bij de kladden te pakken en die iets luxer te maken. Het resultaat was de Navigator en die luxe SUV was direct een hit.

Luxe Chevrolet Tahoe

De Cadillac Escalade kwam tot stand middels dezelfde logica. General Motors nam een Chevrolet Tahoe, maakte deze luxer en de Cadillac Escalade was geboren. De Escalade is in 20 jaar tijd uitgegroeid tot een begrip. De auto is nu aanbeland op de vijfde generatie.

22″ velgen

We beginnen met het uiterlijk. De gigantische SUV is duidelijk herkenbaar als Escalade, maar toch helemaal nieuw. We zijn de kleine, priemende koplampen en de rechtopstaande LED-dagrij verlichting. Precies zoals andere Cadillac ‘CT’ en ‘XT’-range dat hebben. Aan de zijkant zien we dat de eveneens nieuwe Tahoe duidelijk familie is. Bij de achterzijde van de nieuwe Cadillac Escalade springen de enorme verticale achterlichten in het oog. Wat ook in het oog springt, zijn de enorme velgen. Deze meten 22″ en zijn de minimale standaardmaat op de nieuwe Escalade.

Sport en Platinum

De nieuwe Cadillac Escalade is verkrijgbaar in twee smaakjes: Sport en Platinum. De Sport is het witte exemplaar. De Escalade Sport heeft een gaasgrille en de meeste chromen onderdelen zijn in hoogglans zwart uitgevoerd. Maar ‘Sport’ op een Escalade is zo misplaatst als satésaus als op een mergpijp. De Escalade Platinum heeft enorme chromen grille en diverse chromen accenten aan de zijkant, zoals de raamomlijsting.

Interieur

Uiteraard is een luxe interieur van groot belang bij de nieuwe Cadillac Escalade. De eerste generatie was nog lachwekkend slecht, maar zelfs de Amerikaanse consument pikte dat niet meer, mede dankzij de toenemende concurrentie. Niet alleen van Mercedes (GLS) en BMW (X7), maar ook van Lincoln. Qua luxe aankleding en uitrusting zal je niet snel iets te wensen hebben bij de Escalade. Uiteraard is de meeste luxe standaard aanwezig en anders is het optioneel verkrijgbaar, zoals Night Vision, Surround Vision en een multimediasysteem voor de achterpassagiers. De sfeer wordt middels, leer, hout en verlichting aanzienlijk verhoogd. Of wat dacht je van een geluidsinstallatie met drie versterkers en 36 speakers?

’38’ inch Curved OLED

Een hoogtepunt van de nieuwe Cadillac Escalade is het dashboard met een 38 inch curves Old scherm. Althans, zo staat het vermeld in het persbericht. De eerlijkheid gebeid te zeggen dat het scherm is opgedeeld in drie delen. Helemaal rechts is er een 16,9-inch groot scherm voor infotainment. Recht voor je neus prijkt er een 14.2 inch scherm in het intrumentencluster. Dan is er ook nog een derde scherm van 7,2 inch aan de linkerkant van het cluster, met extra informatie voor de bestuurder.

Onderstel

Dan de ondersteltechniek. Hierbij wijkt de nieuwe Cadillac Escalade minder af dan zijn concerngenoten. De Escalade staat nog altijd op een ladderchassis en is daarmee een ‘echte’ SUV. Wel is de achterwielophanging onafhankelijk. Een voorziening die de Chevy Tahoe en GMC Denali ook hebben. Tevens is de Escalade uitgerust met Magnatic Ride Control. Deze voorzien voor de schokdempers moet ervoor zorgen dat de Escalade comfortabeler dan ooit is. Ook is de Escalade voorzien van luchtvering.

Motoren

Qua motoren is er ook nieuws te melden. We beginnen echter voorspelbaar. De nieuwe Cadillac Escalade zal worden geleverd met een 6.2 liter grote V8. Deze levert 420 pk en 623 Nm. Niet dat dat te weinig is, maar in deze klasse is het redelijk. Bij de concurrentie zijn aanzienlijk krachtigere krachtbronnen te bestellen. Belangrijke nieuws is de toevoeging van een zescilinder turbodiesel! Deze is is goed voor 281 pk en net als de benzinemotor 623 Nm. De diesel is gekoppeld aan een tientraps automaat.

‘2021’

De nieuwe Cadillac Escalade komt in de Verenigde Staten op de markt in het derde kwartaal van 2020 als een ‘2021’-model.