Calzone Speciale! Goed nieuws over de Alfa Romeo 4C

Reports of my demise have been greatly exaggerated.

Onlangs brachten we heet nieuws over de Alfa Romeo 4C. Hoewel, het nieuws was eigenlijk niet zozeer heet maar eerder koud en dood. Er bereikte ons namelijk het bericht dat de Alfa Romeo 4C overleden was. Triest nieuws voor alle autoliefhebbers natuurlijk. Over een potentiƫle opvolger werd geheel volgens Alfaesque traditie nog met geen woord gerept. Zodoende resteerde collega @willeme niks anders dan een respectvolle necrologie te schrijven, zoals we wel vaker doen voor gevallen helden zoals bijvoorbeeld de BMW 1-serie.

Maarrrrr…Wellicht hebben we te vroeg onze whiskey op de grond gegooid. Kwaliteitspublicatie Carscoops nam nadien namelijk contact op met de PR-capo voor Alfa in ‘Murica. Deze beste man, die luistert naar de hilarische stereotype Italiaans-Amerikaanse naam Jordan Wasylyk, heeft laten weten dat er helemaal geen streep door de 4C Spider (rijtest) is gezet! In de Verenigde Staten is de auto gewoon nog samen te stellen en te bestellen. Een snelle zoektocht naar de Amerikaanse site van Alfa Romeo leert dat Wasylyk in ieder geval op dit moment nog geen leugens verkondigt. Of dat ook zo blijft, valt natuurlijk nog even te bezien. Maar goed, wil je nog per se een nieuwe 4C scoren, dan weet je nu waar je moet zijn.