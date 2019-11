Gerucht: Ferrari probeert Toto Wolff te koeieneren

Zoals Max Verstappen laatst nog eloquent opmerkte: "als jij mij verziekt, verziek ik jou".

Nog even en dan valt het doek voor het F1 seizoen van 2019. Het was weer een mooi jaar, hoewel de titel-winnaars helaas al vroeg in het jaar vast stonden en inmiddels misschien iets té bekend in de oren klinken. Onze held Max moet zodoende zijn titelaspiraties wederom een jaar uitstellen. In 2020, het jaar dat de Nederlandse Grand Prix terugkeert op de kalender, krijgt hij nog één kans om alsnog de jongste wereldkampioen ooit te worden. Een spannend vooruitzicht.

Maar het staartje van het jaar biedt ook de kans om verder vooruit te kijken. Hoe gaat de sport veranderen nu de invloed van Liberty Media echt gevoeld zal worden na het seizoen van 2020? En wie gaat daar uiteindelijk over in de top van het Amerikaanse bedrijf? Tot nu toe heeft manager Chase ‘Zandervoort’ Carey de honeurs waargenomen, maar in de wandelgangen wordt erover gesproken dat deze besnorde baas plaats zal maken voor iemand met net ietsje meer affiniteit met de sport.

De vraag die verschillende mensen in de paddock nu al bezighoudt, is wie oh wie de scepter in handen zal krijgen en daarmee richting kan geven aan de toekomst van de F1. Met name de naam van Toto Wolff wordt vaak in verband gebracht met de functie. Toto gaf de afgelopen jaren zoals bekend leiding aan team zilver, dat in diezelfde periode alles won wat er te winnen viel. De beste man heeft dus (succesvolle) ervaring in het wereldje en misschien is ‘ie ook wel toe aan een nieuwe uitdaging.

Doch Ferrari vindt het naar verluidt helemaal niet zo’n goed idee als Toto de nieuwe ‘F1 baas’ wordt. Het zou actief bezig er een regel doorheen te rammen die een dienstverband in het topmanagement van de F1 Group verbiedt voor mensen voor ex-teambazen. De redenatie is te volgen: in theorie zou je in zo’n positie je oude team kunnen bevoordelen. Het gerucht is overigens afkomstig van bekend F1-journo Joe Saward, die eerder het nieuws brak dat McLaren vanaf 2021 weer in zee gaat met Mercedes.

Ferrari’s regel wordt in de wandelgangen inmiddels al betiteld als ‘de Toto Wolff clausule’. Hoewel de regel namelijk voor álle teambazen zou gelden (inclusief die van Ferrari), is Toto zoals gezegd de enige van het stel die écht een goede kans lijkt/leek te maken op het zitje. Als outsiders werden ook wel Christian Horner en Günther Steiner genoemd. Het nieuws komt overigens bovendrijven nadat de FIA een streep heeft gezet door Ferrari’s motortrucje. Officieel is dat gebeurd op instigatie van Red Bull, maar eigenlijk was vooral Toto de afgelopen weken erg vocaal over het ‘belachelijke’ voordeel dat Ferrari sinds de zomerstop genoot op het rechte stuk. Enfin, deze samenloop van omstandigheden zal vast op toeval berusten, niet?