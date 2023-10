Eindelijk kun je écht toeren maken met een 964 of 993

Lekker, eindelijk kun je goede cilinderkoppen met 24 kleppen krijgen voor luchtgekoelde motoren om zo lekker toeren te maken.

Toen de Porsche 911 van de 996-generatie op de markt kwam, was de wereld te klein. Een 911 met een watergekoelde motor was natuurlijk blasfemie! Hoe durfden ze in Zuffenhausen dat te doen! Ook de koplampen konden niet op veel waardering redden. Je ziet het nu ook aan de prijzen van occasions: 993’s zijn vrij prijzig, 996’s erg betaalbaar.

Maar die 996 heeft wel een voordeel: de motor is voorzien van een vierkleps kop en twee bovenliggende nokkenassen. Hierdoor kun je met die 3.4-motoren (later 3.6) veel lekkerder doortrekken in de toeren. Het is niet iets dat vaak benoemd wordt, maar zet ze naast elkaar en je merkt het verschil. De 993 was natuurlijk een doorontwikkelde 964 en dat was weer een doorontwikkeling van het G-Model.

De 911 had gewoon twee kleppen per cilinder. Door de cilinderinhoud te vergroten en andere technieken (zoals Varioram) te gebruiken, kon Porsche het gebrek aan extra kleppen verbloemen.

Echt toeren maken met je 964 of 993

Maar er is nu een oplossing! Het Britse Swindon Powertrain heeft voor de de M64 motor een belangrijke modificatier. Swindon Powertrain kennen we vooral van de elektrische Caterham-prototype, elektrische Pagode’s en de elektrotechniek van de Jaguar CX-75. Maar ze doen ook plofmotoren, zoals de motor voor Hyundai i30 BTCC die tot wel 450 pk kan leveren. Maar ze hebben nu een cilinderkop ontwikkeld voor de 3.6 zescilinder boxers op de 964 en 993.

De nieuwe cilinderkop heeft twee bovenliggende nokkenassen die dus vier kleppen per cilinder bedienen. Dit heeft vele voordelen. Er kan meer schone schone lucht in (40%) en meer vuile lucht uit (zelfs 66%!). De kleppen zijn kleiner bij een 4V-kop, dus je hebt kleinere en lichtere veren nodig om ze te bedienen.

Volgens zijn makers zorgt de nieuwe kop ervoor dat je veel meer toeren kunt maken. Ook is de kop extra verstevigd, mocht je tuningplannen hebben. Zo kan de kop zo’n 12.000 toeren aan! Dan heb je wel een ander nokkenasprofiel nodig, maar ook daar hebben ze je bij Swindon Powertrains graag mee.

Enneh, wat kost dan?

Maar je kan dus alle kanten op. Je kunt de nieuwe kop ook gewoon kopen en verder niets doen een je M64-motor. Dat schijnt al een hele verbetering te zijn. Het is een plug-and-play onderdeel, want de pasvorm schijnt perfect te zijn. Je kan ook gewoon dezelfde olie gebruiken.

Qua gewicht valt het ook mee. Sterker nog, er is zelfs een beetje winst geboekt. Omdat ze gebruik gemaakt hebben van lichtgewicht materialen, is de nieuwe kop 3,5 kilogram lichter dan de standaard cilinderkop.

Is het dan echt allemaal perfect nieuws? Nou, bijna wel. Het enige nadeel is dat de nieuwe kop vrij prijzig is. Alle onderdelen bij elkaar kosten namelijk 30 mille in Britse ponden. Daar komt nog BTW overheen. En montagekosten. En daar weer BTW over. Is het dan gekkenwerk? Nee hoor, de 964 en 993 zijn erg populair, ook als restomod. Die kosten veelal toch al een godsvermogen, dus een beetje meer geld voor heel veel meer toeren zal dan geen probleem zijn.

