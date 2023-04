Elektrische caravan helpt range van jouw EV

Kun je lekker een dutje doen tijdens het rijden. Deze elektrische caravan geeft je EV extra range.

Kamperen met een elektrische auto kent zo zijn uitdagingen. Kijk, aan de ene kant is het super. Je hebt namelijk direct koppel en een behoorlijk hoog wagengewicht. In dit opzicht is een EV voor een caravan prettiger dan een auto met downsize turbotorretjes die je over de klinkt jaagt.

Maar, het kent ook een paar nadelen. Een EV heeft een accu en die gaat nu nog sneller leeg met een caravan erachter. Dus je moet nog vaker laden. In veel gevallen ga je op vakantie ergens naartoe, dus rijd je langere stukken op hogere snelheid. Dus gaat de accu nog sneller leeg. Natuurlijk, het is vakantie, dus je moet ervan genieten. Maar je wil niet voor Dijon al 4 keer hebben moeten laden.

Echter, elektrische auto’s worden niet alleen beter op dat vlak, ook de caravan kun je er op aanpassen en dat is precies wat hier aan de hand is.

Elektrische caravan

De ‘caravan’ in kwestie van California Teardrops. Collega’s @Loek en @RubenPriest lieten ze ook al de revue passeren. Toen nog met extreem grote accupakketten. Nu lanceert het bedrijf twee modellen met een compacter (en hopelijk betaalbaarder) accupakket aan boord.

Dit model noemen ze (wederom) de ‘Boulder‘ en rekt het begrip caravan wel een beetje. Het is niet echt een concurrent voor de Adria Estella van de buren als het gaat om luxe. Zelfs een Eriba Puck heeft meer grandeur (eerste keer dat deze zin is geschreven op het internet, echt waar).

Deze kun je voor meerdere dingen gebruiken. Je kan het gebruiken voor alle huishoudelijke apparaten die je hebt meegenomen op vakantie. Kom op, je kan toch niet zonder blendertje en staafmixer de natuur in! Je bent immers geen Neanderthaler!

Er zijn – zoals gezegd – twee nieuwe versies (ondanks dezelfde persfoto’s…). De eerste heeft een accupakket van 19 kWh, de andere 38 kWh. Het toffe ervan is dat je op deze manier je EV extra kan bijladen en zo het hogere stroomverbruik kunt compenseren.

Ook handig voor andere dingen

De fabrikant gaat er prat op dat de caravans ook uiterst geschikt zijn voor auto’s met een traditionele, ouderwetse en vervuilende plofmotor. Naast het feit dat je de Playstation, flatscreen TV en stereo kunt meenemen en aansluiten, kun je ‘m ook gebruiken als je bijvoorbeeld een klein huisje op de prairie hebt gehuurd. Volgens de fabrikant kun je een normaal huis een dag lang voorzien van elektriciteit.

Maar het ding is ook handig voor het gebruik thuis. Elektriciteit is duurder dan ooit en de prijzen zijn tegenwoordig vaak variabel. Je kunt de accu’s van de caravan opladen tijdens daluren. Vervolgens gebruik je de accu tijdens de piekuren. Handig toch?

