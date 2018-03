CUPRA e-racer: 680 pk in elektrische Leon!

Spanning! Het nieuwe performancemerk van SEAT gaat meteen elektrisch.

Tijdens het publieksdebuut van het performancemerk CUPRA zullen we volgende week niet alleen de CUPRA Ateca kunnen bewonderen. Het merk heeft namelijk net aangekondigd dat het een elektrische toerwagenracer introduceert, de CUPRA e-Racer.

Het is een elektrisch aangedreven uitvoering van de CUPRA Leon TCR met een aandrijflijn die een continue vermogen van 408 pk levert. Echter, bij piekbelasting kan dit oplopen tot 680 pk! Verder is er nog weinig informatie beschikbaar, maar de e-Racer is bedoeld om te laten zien dat elektrisch de toekomst heeft, ook in de racerij.