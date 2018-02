Aston Martin bevindt zich weer op het juiste pad

Zo zie je maar, ook voor Tesla is er nog hoop.

De zeven magere jaren voor Aston Martin zijn plots voorbij, nu het recentelijk voor het eerst sinds 2010 winst heeft geboekt. De Britse sportwagenfabrikant zag in 2017, voor belastingen, ruim 99 miljoen euro aan winst onder de streep staan. Dat is een flinke ommekeer ten opzichte van 2016, waar het nog 185 miljoen euro in het rood stond.

Volgens Aston Martin dankt het de positieve cijfers aan de in de verkopen uitermate goed presterende DB11 (rijtest). CEO Andy Palmer ziet de toekomst overigens nog rooskleuriger in, nu het bedrijf eind vorig jaar de doeken trok van de nieuwe Vantage. De sportwagen, nog populairder en goedkoper dan de DB11, zal de verkopen (en winst) ongetwijfeld nog verder doen groeien. De nieuwe Aston Martin Vantage kost ongeveer de helft van de bijna 250.000 euro dure DB11.

Hoewel Aston Martin er momenteel dus buitengewoon goed voor lijkt te staan, is het bedrijf naarstig op zoek naar een grote broer om zich voor een mogelijke ondergang te behoeden. De Britse sportwagenfabrikant heeft, als het relatief kleine bedrijfje dat ze zijn, een investeerder nodig om te overleven in een wereld die alsmaar verder technologie-geörienteerd raakt. Zo vertelde Palmer het volgende:

“We are making a new kind of a company, a company that can survive on 7,000 to 14,000 very highly priced, very profitable cars a year, but it can survive because of its partnerships. It can be very profitable on that 7,000 to 14,000 cars a year but only by having a big brother that can help it out.”