Carlos Ghosn 'verhuisde' naar Nederland - Autoblog.nl

Het lijkt erop dat Carlos Ghosn goed op de hoogte was van onze vaderlandse geschiedenis. Zijn veelbesproken ontsnapping uit Japan had namelijk veel weg van de ontsnapping van Hugo de Groot uit slot Loevestein, een kleine vierhonderd jaar eerder. Carlos gebruikte alleen geen boekenkist maar een instrumentenkist. De geschiedenis van Nederland is echter niet het enige waarvan Carlos Ghosn goed van op de hoogte is: de Nederlandse belastingregels kent hij ook op zijn duimpje.

Hoewel Nederland voor de autobezitter geen belastingparadijs is, kan ons landje voor een CEO van een automerk wél fiscaal interessant zijn. Het lijkt erop dat Carlos Ghosn handig gebruik wilde maken van de voordelen die Nederland te bieden heeft. Hij zou namelijk in 2012 naar Amsterdam ‘verhuisd’ zijn. Mocht je hem nooit tegen het lijf gelopen zijn in de P.C. Hoofstraat of op de Wallen: dat kan goed kloppen, want de verhuizing was fictief. Althans, dat is het donkerbruine vermoeden van de Franse fiscus.

Het lijkt dus te gaan om een klassiek gevalletje belastingontduiking. De Franse belastingdienst is momenteel druk bezig de onderste steen boven te krijgen. Dit betekent onder andere dat ze beslag gelegd hebben op ruim vijf ton aan aandelen in Renault, een woning in Parijs en de helft van een villa. Bij elkaar gaat om bijna €13 miljoen.

Carlos Ghosn mag dan succesvol ontsnapt zijn aan het – in zijn ogen – onrechtvaardige Japanse rechtssysteem, hij is nog lang niet uit de penarie. Momenteel zit de gevallen Renault-Nissan-topman nog steeds in ballingschap in Libanon. Daar werd hij eerder dit jaar nog opgeschrikt door de mega-explosie, waarbij zijn huis beschadigd raakte. Het zit die arme Carlos ook niet mee.

Via: Libération

Foto: Adam Tinworth