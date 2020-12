AC Schnitzer ACS8 voor de Polizei heeft 620 pk - Autoblog.nl

Ihr Revier ist die Autobahn. Ihr Tempo ist mörderisch. Ihre Gegner: Autoschieber, Mörder und Erpresser. Godzijdank hebben ze een Ac Schnitzer ACS8 5.0i!

Deze dag, 15 december 2020, blijkt populair onder de tuners. Het nieuws van snellere, dikkere, duurdere en apartere auto’s blijft maar binnenstromen. Zoas was daar vandaag de ABT S3 en aan de andere kant van het spectrum is daar de Manhart X7. Beide zijn Duitse tuners.

Duitse tuning

Dat lijkt een pleonasme te zijn. Niets is echter minder waar. In Duitsland is het nog best lastig om voet aan de grond te krijgen als tuner. Nergens zijn de regels zo streng als in Duitsland als het gaat om after-market onderdelen. Veel onderdelen die we in Nederland kunnen krijgen (zoals al die brakke imitatie M3 CSL velgen) worden te gevaarlijk bevonden door de Duitse autoriteiten.

Om dit op een interessant manier luister bij te zetten, is er sinds 2005 een campagne. Deze is gestart door de VDAT, de branchevereniging van de Duitse tuners. De campagne is heel erg Duits ‘Tune It! Safe!‘ genaamd. Duitsers houden van spreken in de gebiedende wijs en kunnen een paar uitroeptekens daarbij wel waarderen.

AC Schnitzer ACS8 5.0i

Onderdeel van de campagne is een getunede politieauto, al dan niet voorzien van de meest sexy politieagenten aller tijden. In dit geval mag AC Schnitzer aan de slag. De auto in kwestie is een AC Schnitzer ACS8 5.0i, op basis van de BMW M850i Coupé. Deze is voorzien van een bodykit, 21″ velgen, verlaging en wat koolstofvezel frutsels. Ook in het interieur zijn er subtiele wijzigigingen.















De meest interessante is de motor. De achtcilinder is nu goed voor 620 pk en 840 Nm. Wat het doet met de snelheid, vermelden de Duitsers er niet bij. Wij zijn er wel benieuwd naar, want wellicht dat de AC SChnitzer ACS8 5.0i het ideale midden is tussen de M850i en de M8. @Wouter reed een tijdje terug met de M550i van AC Schnitzer en was prettig verrast!









Debuut AC Schnitzer ACS8

Het was de bedoeling dat de AC Schnitzer ACS8 5.0i van de Tune it! Safe!-campagne onthuld zou worden op de Essen Motor Show, die helaas niet doorging vanwege corona-perikelen. Gelukkig wilde AC Schnitzer ons de auto niet onthouden.

Uiteraard zijn er ook bewegende beelden over de totstandkoming van dit monster:

Alle onderdelen voor de ACS8 5.0i zijn overigens gewoon leverbaar.