Cayman GT4 906 is exclusiever dan 911 GT3 RS

En de Cayman GT4 906 is stiekem ook ietsje cooler.

Een nieuwe dag, een nieuwe bijzondere Porsche. De fabrikant uit Zuffenhausen voelt perfect aan wanneer het tijd is voor een speciaal model. Vorige week konden we onze lol niet op met de nieuwe 992 GT2 RS. Daarnaast was er – precies vorige week – de 911 Carrera GTS-50.

Voor nu pakt Porsche een ander model dan een Porsche 911 als basis. Dat is voor de afwisseling niet verkeerd. De auto in kwestie is de 718 Cayman GT4 ‘Tribute to 906‘. De basis is natuurlijk een 718 Cayman GT4, een van de leukste auto’s in het gamma van Porsche. Zo niet de leukste.

Cayman GT4 906 Tribute

In dit geval wordt een hele specifeke 906 geëerd, namelijk eentje uit Japan. it specifieke exemplaar is niet te koop, maar als je de opties zorgvuldig selecteert en Porsche Exlusive Manufaktur lief aan kijkt terwijl je een koffer geld geeft, bouwen ze er eentje voor je.

De 906 (nog mede-ontwikkeld door onderstuurconnaisseur Ferdinand Piëch) was in de jaren ’60 een graag geziene gast op de internationale circuits. Nummer ‘8’ met chassisnummer 150 won in 1967 de Grand Prix van Japan met Tetsu Ikuzawa achter het stuur. Deze Cayman GT4 906 deelt een hoedtik uit naar die auto én Tetsu Ikuzawa.

PTS

De kleur van deze bijzondere Porsche Cayman lijkt Elfenbeinweiss te zijn, een kleur die je vroeger ‘gewoon’ kon bestellen en tegenwoordig nog via het PTS-programma van Porsche.

Daarbij zijn er de nodige donkergele accenten, zoals de spiegelkappen, luchtinlaat aan de zijkakant, remmen, onderkant van de spoiler en natuurlijk de voorklep die je bijna motorklep zou noemen. Oh, en wat denken van de grijze ‘skirts’.

Bij het instappen zie je het Fuji Circuit verlicht staan in de dorpels, samen met de cijfers: 2:00.800, de rondetijd die de 906 erover deed. Deze Cayman GT4 906 Tribute is vanaf vandaag te bezichtigen in het Porsche Experience Center in Tokyo tot 30 augustus.

De auto blijft eigendom van Porsche, maar je kan ze dus laten nabouwen. Wat de kosten daarvan zijn, geen probleem. Maar reken op een hoop.

