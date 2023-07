Dit zijn de 4 tofste AB filmpjes met Amerikanen

4 Amerikaanse auto’s op 4 juli. We vieren even het feestje met de Amerikanen mee!

Het is de 4 juli, ofwel the 4th of July. Tijd dus om een film met Will Smith te gaan kijken. Deze datum is een feestdag in de Verenigde Staten. Speciaal daarom zetten we vandaag de Amerikanen in het zonnetje.

We begonnen met deze elektrische auto met dieselmotor voor het Amerikaanse leger en gaan nu verder met een Top 4 video’s met auto’s uit het land van Uncle Sam. Amerikaanse auto’s komen in Nederland niet zoveel voor, maar er is wel degelijke een fanatieke fanschare.

Chevrolet Corvette Z06 (C5)

De Chevrolet Corvette Z06 van de C5-generatie is een vergeten topper. Het is een van de eerste Amrikaanse auto’s die qua rijden alles goed doet: motor, wegligging, sturen, grip, prestaties: het is allemaal top. De Z06 was een Corvette Hardtop (die had je toen nog) waarbij ze de motor slechts ietsje kietelden, maar vooral de remmen, veren, dempers, ophanging, stijfheid en dergelijke hebben aangepakt.

De 5.7 LS-V8 van Chevrolet lijkt een ouderwetse motor te zijn, maar er zit een gedachte achter. Het blok is bijzonder licht en compact wegens het ontbreken van een hoop nokkenassen, kleppen, turbo’s en ga zo maar door. Helaas kwam de auto niet naar Nederland, maar Autoblog-lezer Bas heeft er eentje! Check hieronder ho die bevalt:

Ford Mustang Shelby GT500: op de Autobahn

Veel pk’s voor weinig geld, dat is het adagium van de Ford Mustang Shelby GT500. Zeker deze generatie was een monster dat je voor 50.000 dollar kon kopen. De nogal theoretische topsnelheid was ‘meer dan 300 km/u’. Voor @wouter dus voldoende aanleiding om dat uit te gaan testen. Hij nam een GT500 mee de Autobahn op om te kijken wat de topsnelheid was.

Naast de aboslute V-max kwam hij achter twee dingen: deze auto’s zijn nogal spannend boven de 280 km/u en de snelle Ford zuipt meer dan de vaste leden van de VVD-partijborrel. Oh ja, dit is exact dezelfde Ford Mustang waarmee Jeremy Clarkson van Wembley Stadium naar San Siro rijdt om Richard en James te verslaan die met het openbaar vervoer naar Milaan gingen.

Tesla Model S: Supercharger is nog een belofte

Amerikanen kunnen ook heel erg vooruitstrevend zijn. De Tesla Model S is zo’n auto die zijn tijd ver vooruit is. Ook een compliment voor het design, want net als @wouter wordt de Model S heel erg fraai oud. Om even een idee te krijgen van hoe vers ‘ie is, de eerste rijtest met de Model S was al weer 11 jaar geleden! Achteraf gezien heel erg leuk hoe de dingen hebben uitgepakt. Ja, dat Tesla supercharger-netwerk is er dus gekomen. Ook leuk: we vonden toen 100 kW laden bizar snel!

RAM 1500 TRX

Als het om Amerikanen gaat, dan kunnen natuurlijk niet om de Hellcat heen, toch? Maar de die 6.2 V8 met supercharger is geleverd in een groot aantal auto’s. Denk aan de Jeep Grand Cherokee en ook deze RAM 1500 TRX. Dit is misschien de meest betaalbare manier om dit blok te rijden in ons land, want op grijs kenteken vallen de kosten nog een klein beetje mee. De dorst niet trouwens, die is echt episch. Ook leuk: je hebt vierwielaandrijving, dus je kan ook echt iets met de 700 pk in plaats van je achterbanden oproken.