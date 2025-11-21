CO2 kilometerrapportage blijkt nutteloze invuloefening

De CO 2 kilometerrapportage blijkt, geheel volgens onze verwachting, een nutteloze invuloefening voor het overheidsarchief. Dit gaat er veranderen.

Op 1 juli 2024 is de verplichte CO 2 -kilometerrapportage voor woon-werk en zakelijk verkeer van start gegaan. Alle bedrijven met meer dan honderd werknemers moesten vanaf dat moment gaan bijhouden hoeveel CO 2 die werknemers uitstoten bij hun reizen. Woon-werkverkeer, maar ook de tripjes voor de baas zelf.

Lekker veel extra administratieve lasten, waar weer extra mensen voor aan het werk moesten. Die vervolgens weer eindeloos software of Excels zijn gaan vullen. Die administratie moet dan weer worden ingeleverd bij de overheid, die er vervolgens niets mee doet…

Overheid weet het zelf eigenlijk ook niet

Het is een mooi voorbeeld van regelgeving waar het algemene nut nog niet helemaal duidelijk van is. De controle ligt bij maar liefst 28 omgevingsdiensten die ook niet hun eerste prioriteit bij het doorspitten van spreadsheets met CO2 kilometerrapportages hebben liggen. Je verwacht het niet.

Verrassend genoeg blijkt het allemaal ook erg veel werk. Voor de bedrijven, maar ook voor de overheid. Die overheid barst uit zijn voegen en dus moet de regeldruk voor iedereen omlaag. Dat was in ieder geval het streven van het inmiddels dubbel-demissionaire kabinet.

Inperken CO 2 kilometerrapportage

Nu blijkt na dik een jaar dat het midden- en kleinbedrijf moeite heeft met het bijhouden van deze CO2 kilometerrapportage. De administratieve systemen in het MKB kunnen het niet aan, het moet allemaal met de hand en is nutteloos (laatste is een toevoeging van uw AB-scribent).

Dus heeft de demissionair staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Aartsen een brief naar de Kamer gestuurd dat hij het allemaal wil gaan veranderen. Nu moeten bedrijven vanaf 100 werknemers deze nutteloze administratie bijhouden; vanaf 2027 hoeft dat pas vanaf 250 werknemers. Dan hoeven alleen grote bedrijven het overheidsarchief nog maar met Excels te vullen. Dat is althans het voornemen.

Benieuwd wat kereltje Jetten daar straks van vindt, maar voor nu lijkt het erop dat de regeldruk voor het MKB iets kan afnemen. Vanaf 2027. Dat wordt dus nog wel een jaartje Excelsheets vullen met de hand voor het midden- en kleinbedrijf.