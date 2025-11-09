Chinese AUDI gespot in het vleesch

Is deze Chinese knakker met Duitse baaaaaadge iets voor jou?

En daar is ‘ie dan, VAG’s hoop in bange Chinese dagen. Zoals bekend gaat het niet best met de Europese auto industrie. Afgelopen week deed Lubach er zelfs nog een itempje over. Miljarden betalen we inmiddels aan buitenlandse bedrijven voor CO2 certificaten, terwijl de eigen auto industrie bloedt. Waanzinnig natuurlijk. En dat is het ook inderdaad. Alleen ging onze Arjen even voorbij aan de extreem logische oplossing. De ons zelf opgelegde regeltjes eventjes netjes verwijderen. Klaar is Kees. Gemak dient de mens.

Maar goed, totdat dit gebeurt betaalt de industrie hier de hoofdprijs voor energie. En voor grondstoffen. Want ook daar ging Arjen even aan voorbij. De Chinezen slopen de grondstoffen voor accu’s voor een appel en een ei weg uit Afrika. Doch dat soort dingen doen wij Europeanen niet meer. Op zich een goede zaak, doch alles wordt er wel kneiterduur door. Zodoende zijn winstcijfers bijvoorbeeld voor VAG, voor het eerst in jaren veranderd in rode cijfers. Alle zichtbare kostenbesparingen in de producten alsmede prijsverhogingen ten spijt. Maar hé, misschien is het by design. De beste manier om het milieu te sparen, is immers de héle industrie en welvaart gewoon kapot maken.

Onder het mom ‘if you can’t beat them, join them’ heeft VAG voor Audi even wat geregeld in China. Onder de nieuwe merknaam AUDI (met hoofdletters) biedt het daar de E5 Sportback aan. Eigenlijk is dit IM Motors L6, een merk onder de paraplu van SAIC, dat ook het merk MG in haar portfolio heeft. Net als Mazda met de nieuwe Mazda6e, heeft VAG een deal gescoord om dit model in te kopen en onder eigen baaaaaaadge te verkopen. Het model is nu gespot in het Shanghaise wild.

Aan de specs ligt het niet, want de E5 heeft een 100 kWh accu en maximaal 787 pk. Volgens de Chinese verbuikscyclus (CLTC) is de actieradius maximaal 770 km. Nu weten we dat de CLTC ouderwets optimistisch is, maar toch. Bijladen gaat relatief snel door de 800V architectuur. En dit alles voor de lage lage vanafprijs van 260.000 Renminbi’s, omgerekend zo’n 31.500 Euro.