Onderschat Stellantis-merk bewijst humor te hebben met kopie van Golf GTI Cabrio

Eerlijk is eerlijk: dit hebben ze best tof gedaan!

Stellantis heeft een aantal prachtige merken onder haar hoede. Van Fiat en Jeep tot Peugeot, Opel, Alfa Romeo en Maserati. Het nadeel: het gaat niet meer zo lekker met een aantal van die merken. Daarom haalde het concern er een Chinese start-up bij genaamd Leapmotor.

Dat blijkt vooralsnog een goede beslissing te zijn geweest. Leapmotor verkocht in het derde kwartaal van dit jaar 173.852 auto’s waarmee het qua EV-verkoop de eerste plaats innam onder de Chinese merken. Nog meer dan BYD dus!

Leapmotor Lafa 5/B05

Op de autobeurs van Guangzhou is Leapmotor natuurlijk van de partij. Het merk brengt wat bestaande modellen mee en presenteert nieuwelingen. Terwijl Leapmotor in het persbericht de focus liever legt op de A10 (een elektrische crossover die ook naar Nederland gaat komen als B03X) valt mijn oog op deze creatie.

Na enig speurwerk vind ik op het Chinese social media platform Weibo wat meer informatie over deze gele rakker. Vandaar ook de waardeloze beeldkwaliteit van de foto’s hieronder. Buiten de social media post deelt Leapmotor geen informatie over de cabrio.

De informatie die we krijgen vanuit de Chinese social media post is ook schaars. We kijken hier naar ”de gelimiteerde cabriolet ‘surprise’. Hij zou ontworpen zijn door ene meneer Yuan en een unieke vierdeurscabriolet zijn. Ik tel met de achterklep meegerekend vijf deuren, maar ach.

Kijk even naar hem. Dit hebben ze toch leuk gedaan? Het is een beetje jammer dat de voorste wielkasten niet verbreed zijn en de achterste wel en die lidar boven de voorruit kan ook echt niet. Maar kijk je daar doorheen, dan heb je best een leuk getunede Golf GTI cabrio-kopie. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar de lage voorbumper, zijskirts, brede diffuser en dubbeldeks achtervleugel.

Komt-ie er echt?

Wat dan wel weer interessant is: Leapmotor gebruikt het woord ”gelimiteerd”. Zou dat erop duiden dat deze cabrio ook echt in productie gaat? Of zou mijn vertalingstool het mis hebben?

Hoe dan ook, de B05 is de elektrische Golf-concurrent van het Stellantis-merk. De Lafa 5 (zoals-ie in het thuisland heet) krijgt 218 pk aan vermogen en een actieradius van maar liefst 605 kilometer. Er is ook een instapper met 94 pk en een range van 515 kilometer. Welke versie Leapmotor gebruikt voor de cabrio is onbekend, net als het effect van de bodykit en het verdwijnen van het dak op de actieradius.