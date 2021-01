Cenntro CityPorter is bedrijfswagen zonder poespas - Autoblog.nl

Beoordeel de Cenntro CityPorter niet op zijn uiterlijk, maar op zijn innerlijk. Want daar gaat het om bij deze elektrische bedrijfswagen.

Normaal gesproken zou aan de andere kant van de oceaan de Consumer Electronics Show in Las Vegas plaatsvinden. De beurs gaat gewoon door, alleen geven bedrijven uitsluitend digitale presentaties. Zo ook Cenntro met de nieuwe CityPorter.

Deze elektrische bedrijfswagen heeft niet bepaald een vooruitstrevend uiterlijk. Het design en het interieur lijken wel op een Amerikaans bestelbusje uit de jaren negentig. Ja, zeggen ze bij Cenntro, maar kijk eens naar wat ‘ie kan! Want daar ligt de kracht van deze EV.

De Cenntro CityPorter is bedacht als een bedrijfswagen om die laatste kilometers mee te maken. Dat verklaart ook de lage topsnelheid van 96 km/u. In het busje heb je 59 kubieke meter ruimte om spullen in op te bergen. Het maximale laadvermogen bedraagt 2.585 kilogram. Het bedrijf heeft niet bekendgemaakt wat voor aandrijflijn is gebruikt voor dit model. Wel laten ze weten dat je tot 354 kilometer volledig elektrisch kunt rijden met de elektrische bedrijfswagen.

Het is de bedoeling dat de Cenntro CityPorter dit jaar op de markt komt in de Verenigde Staten. Daarnaast is er de ambitie om het voertuig ook in Europa te gaan verkopen. Kijk dus niet gek op als je ooit zo’n CityPorter gaat tegenkomen in een Europese binnenstad.