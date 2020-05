Uitslag Formule 1: virtuele Grand Prix van Monaco 2020

Na de mooie woorden van Prins Albert gaan we los voor de virtuele Grand Prix van Monaco, baby.

Na de spanning en sensatie van Spanje, is het virtuele F1 circus afgereisd naar het welvarende Monaco. De race in de stadstaat is er eentje die alle coureurs misschien wel het liefste winnen. Al is het maar omdat ze in de avond dan welkom zijn aan de dis bij de koninklijke familie. Nu we het daar toch over hebben, voorafgaand aan de race heeft vermaard bobsleeër Prins Albert nog een gedragen tekst in petto voor de kijkers. Dat belooft wat.

Wat nog meer goeds belooft, is het startveld. We hebben wederom een nieuw record van echte F1 coureurs aan de start. Onder andere knoflookpeller Esteban Ocon en niemand minder dan Valtteri Bottas gooien vandaag hun hoeden in de ring. Daarnaast zijn ook racewinnaars Charles Leclerc, George Russell, Alexander Albon, Lando Norris, Antonio Giovinazzi en Nicolas Latifi er weer bij.

Het veld wordt grotendeels aangevuld door andere rijders die we inmiddels als veteranen aan kunnen duiden. Bottas wordt bij Mercedes vergezeld door Gutierrez. Bij Ferrari is het wederom een broederstrijd met Arthur Leclerc in de tweede Fezza. AlphaTauri komt aan de start met Vitantonio Liuzzi en Luca Salvadori. Racing Point geeft David Schumacher nog een kans. Bij Alfa Romeo is er naast Giovinazzi weer (veel) ruimte gemaakt voor Thibaut Courtois. Haas F1 houdt vast aan het min of meer vaste duo van Pietro Fittipaldi en Louis Deletraz.

Bij Red Bull, McLaren, Renault en Racing Point zijn er toch ook nog echte niet F1 rijdende rookies te vinden. Respectievelijk surfer Kai Lenny, LaFerrari rijder en voetballer Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang, legacy Nicolas Prost en zangvogel Luis Fonsi zullen hun kunsten tonen. Voor Fonsi is te hopen dat het allemaal niet té desssspaaaaahcito gaat.

Kwalificatie

Een grote verrassing verschijnt op het scherm als we zien dat het virtuele regendruppels regent in Monaco. De weergoden slaan zoals in de beste Monegaskische races weer toe. David Schumacher, die zijn achternaam tot nu toe niet enorm veel eer aan heeft gedaan, zet opeens de Racing Point op een voorlopige pole position. Crikey.

Hoe zit het dan met ‘de grote drie’ bestaande uit Russell, Charles Leclerc en Albon? Wel, Russell is van het drietal de snelste, hij gaat naar P2. Charles Leclerc is vijfde, vlak voor zijn broertje. Maar Albon valt een beetje tegen met P10. De grote verrassing heet echter Pietro Fittipaldi. In de Haas F1 laat de Brazo zijn talent zien door de pole position te pakken. Bottas doet het met P8 achter Giovinazzi niet verkeerd, maar Esteban Ocon valt zwaar tegen met P17.

Race

Luttele seconden na het einde van de kwalificatie zien we dat de baan opeens opgedroogd is voor de race. Fittipaldi slaagt er niet in zijn pole te verzilveren, want Russell heeft hem al snel te grazen. Ook Arthur Leclerc en David Schumacher gaan voorbij aan de polesitter. Het drama zit echter een stukje verder in het veld. Giovinazzi verliest zijn Alfa aan het top van de heuvel na Sainte Dévote. De Alfa rijder komt soort van weg met zijn faux pas, maar de Mercs achter hem voelen de pijn en verliezen veel tijd en posities.

Charles Leclerc zit even klem achter David Schumacher, maar gaat dan op bruuske wijze langzij aan de jonge Duitser. Hij wil natuurlijk zo snel mogelijk op weg naar zijn broertje en teamgenoot die voor hem op de tweede plaats rijdt. Maar Leclerc heeft pech. De stewards zijn vandaag geïnstrueerd streng te zijn en Charles krijgt een straf van vijf seconden.

Albon vecht zich na zijn teleurstellende kwalificatie goed terug, maar helaas voor hem komt hij daarna Gutierrez tegen. De Mexicaan is zelf ook lekker aan het trappen en in gevecht met de twee Haas F1 coureurs. Het eindigt voor Albon in tranen bij het zwembad. De RB16 spint en Albon lijkt uitgespeeld voor een mooie positie vandaag.

Ohhhh Alex 😔💥



The @RedBullRacing racer goes for an ambitious move and comes off second best…



Watch live >> https://t.co/tGY8OgrgSM#VirtualGP #RaceAtHome pic.twitter.com/d655TVLUXe — Formula 1 (@F1) May 24, 2020

De Ferrari’s lijken voor de undercut te gaan ten opzichte van de leidende Russell. Probleem is echter dat de meeste coureurs op de mediums gestart zijn en nog helemaal niet van plan zijn te pitten. Zo zit Arthur Leclerc klem en lijkt Russell vooraan te kunnen ontsnappen naar een forse leiding in de race. Over de radio laat Russells engineer weten dat hij denkt aan ‘Plan B’. Russell zelf lijkt daar echter niet zo’n fan van. Muiterij!

Voor de verandering mengt Lando Norris zich vandaag ook echt in de strijd. De Brit die tot op heden getroffen is door ontzettend veel mechanische pech is door niet te stoppen opgeklommen naar plek 3 in de race. Hij vecht met een pompoenenhelm op een geweldig robbertje met Arthur Leclerc. Charles Leclerc, Albon en Gutierrez zijn ook weer aangesloten.

Land-noooooo 😔



Norris goes in too hot in his fight for P3 💥



Watch the race finish live >> https://t.co/tGY8OgrgSM #VirtualGP #RaceAtHome pic.twitter.com/a9Hpj6hUBx — Formula 1 (@F1) May 24, 2020

Omdat Norris en Arthur Leclerc kablabber gaan, neemt Charles Leclerc weer P3 in. George Russell heeft echter ruim dertig seconden voorsprong op de local boy. Het enige wat Russell nog lijkt te kunnen stoppen is technische malheur, zoals Damon Hill gebeurde toen hij in 1996 de race leidde voor Williams.

Valtteri Bottas lijkt er ondertussen zin in te krijgen. Na zijn tweede stop is hij weliswaar teruggevallen naar P13, maar hij zet wel even de snelste ronde van de race neer. Wie weet waar het de Fin nog brengt, zeker gezien het feit dat bijna iedereen enorm veel tijdstraf heeft.

In de 28ste van 39 ronden komt Russell dan eindelijk binnen voor zijn eerste en als het goed is laatste stop. Als de Brit weer de pits uitkomt zien we de mate van zijn dominantie: hij heeft veertien seconden voorsprong op Charles Leclerc. Arthur Leclerc rijdt daar weer ruim zeven seconden achter. De laatste krijgt echter snel bezoek van Gutierrez, die evenals Bottas twee keer gestopt is en nu over de baan vliegt.

Finish

Terwijl Russell onbedreigd naar de zege rolt en nog even de snelste ronde rijdt, blijkt dat Vitantonio Liuzzi keihard gediskwalificeerd is. De strijd gaat om het tweede trapje op het podium. Gutierrez bijt zich een tijdje stuk op Charles Leclerc, maar wringt zich dan maar met geweld voorbij de Monegask. CL16 spint en verliest veel tijd, maar houdt voorlopig vast an P3.

Het is sowieso geen fijn einde voor de Ferrari coureurs, want AL14 wordt aan het eind ook nog veschalkt door Alexander Albon. Omdat bijna iedereen straf heeft, doet dat uiteindelijk niks met de uitslag. Pietro Fittipaldi wordt vanaf pole zesde, voor Lando Norris, Nicolas Latifi, Louis Deletraz en David Schumacher die zijn eerste puntje pakt. Bottas mist de top-10 op een haar na bij zijn virtuele debuut. Bij Ocon is er na de matige kwalificatie waarschijnlijk iets van kortsluiting geweest, want hij is niet gestart. De rookies zonder echte race ervaring laten tenslotte wederom zien dat skills belangrijk zijn door op de laatste plekken te eindigen.

🏆 GEEOOORGEEEEEEE RUSSELL WINS 🏆



It's his second #VirtualGP victory, and there's no place sweeter to do it than Monaco 🍾#F1 #RaceAtHome pic.twitter.com/r4ZgbgdmR3 — Formula 1 (@F1) May 24, 2020

De volledige uitslag Formule 1 GP Monaco

George Russell – Williams Esteban Gutierrez – Mercedes Charles Leclerc – Ferrari Alexander Albon – Red Bull Arthur Leclerc – Ferrari Pietro Fittipaldi – Haas F1 Lando Norris – McLaren Nicolas Latifi – Williams Louis Deletraz – Haas F1 David Schumacher – Racing Point Valtteri Bottas – Mercedes Luca Salvadori – Alpha Tauri Thibaut Courtois – Alfa Romeo Nicolas Prost – Renault Antonio Giovinazzi – Alfa Romeo Pierre Aubamayang – McLaren Kai Lenny – Red Bull Luis Fonsi – Racing Point

DNQ

Vitantonio Liuzzi – Alpha Tauri

DNS

Esteban Ocon – Renault