Landhuis aan Amstel t.w.v. 2 miljoen staat vol dikbolides

We hadden niets anders verwacht.

Voor wie graag baadt in rust bij thuiskomst, maar niet te ver van De Grote Stad verwijderd wil zijn, hebben wij het perfecte huis gevonden. Althans, Autoblog-lezers Niels en Jan, als we eerlijk zijn. En nu we toch eerlijk zijn: het huis zal zeker geen koopoptie zijn voor iedereen. Woonboerderij ‘Amstel Swaen’ heeft namelijk een prijskaartje van exact 2 miljoen euro. Oei.

Wie per toeval in de markt is voor een landhuis als deze en ook nog groot liefhebber is van auto’s – grote kans, als je dit artikel leest – zal zich ongetwijfeld met de huidige eigenaar kunnen vereenzelvigen. Hij heeft de boerderij aan het water namelijk volgepropt met fantastische wagens. In vrijwel iedere kamer is wel een hint naar zijn hobby te vinden. Is het geen Fiat 500 in de hal, dan is het wel een schaalmodel – of een verzameling klassieke Aston Martins. Overigens lijkt het erop dat de eigenaar zelf in een Ferrari rijdt, ook niet verkeerd.

De totale oppervlakte van het perceel behoorlijk: alles bij elkaar beschikt de woonboerderij over 8.503 vierkante meter. De woonruimte bedraagt ongeveer vijf procent daarvan, ofwel 435 vierkante meter. Het huis heeft in totaal 9 kamers en eventueel is er voor de gasten nog een apart pandje. Een eigen steiger is de kers op de taart.