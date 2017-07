De volgende Bugatti wordt (semi-)elektrisch

Hoewel we nog talloze gelimiteerde versies van de Chiron verwachten kan het speculeren over de opvolger van deze hypercar alvast beginnen.

De Chiron haalt 0-100 km/u in minder dan 2,5 tellen en heeft een topsnelheid die ver boven de 400 km/u ligt, allemaal dankzij een W16 met vier turbo’s en 1.500 pk. Hartstikke gaaf, maar het zadelt de mannen van VAG wel met een probleem op.

Zulke prestaties zijn immers lastig te overtreffen, zeker als daarbij de milieuwet- en regelgeving in het achterhoofd moet worden gehouden. Daarom is het volgens CEO Wolfgang Dürheimer noodzakelijk dat de opvolger van de Chiron wordt geëlektrificeerd.

Helemaal elektrisch zal deze Veyron 3.0 naar alle waarschijnlijkheid niet worden, geen zorgen daarover. Wel gaat de verbrandingsmotor hulp krijgen van een elektromotor om het vermogen nog verder op te krikken. Het is trouwens nog effe de vraag wanneer die opvolger er komt. Bugatti plant mogelijk nog een ander model tussendoor dat in 2024 zou verschijnen. Wellicht wordt dat een groter model dat is geïnspireerd op de Galibier. De opvolger van de Chiron zou dan pas rond 2032 worden onthuld. (via: Autocar)