Dit zijn de 10 EV’s met de grootste actieradius

Leuk, al die EV's, maar met welke kom je nou het verst?

Range-anxiety. De angst dat je accu leeg is voordat je de bestemming OF de laadpaal hebt bereikt. Is dat nog terecht? Er zijn een hoop elektrische auto’s die bewijzen dat je van rijbereik niet meer wakker hoeft te liggen. Maar dan komt de eeuwenoude vraag: wie heeft de langste?

De cijfers die we vandaag gebruiken komen van de fabrikant zelf, in combinatie met die van Mobility Service Nederland. Er zijn een paar auto’s die veel beloven en in deze lijst passen, maar of het zijn concepts of de marktstatus in Nederland is nog niet bekend, denk aan de Tesla Roadster, Volvo XC40 Electric en Byton M-Byte. De auto’s in deze lijst zijn OF leverbaar OF staan in theorie volgend jaar of heel misschien vroeg in 2021 op je oprit.

10. Hyundai Kona Electric (449 km)

De Hyundai Kona is zo ongeveer de bekendste EV in het land, oké, op de Tesla Model 3 na dan. De Kona had het geluk dat hij iets eerder kwam en leaserijders content voor weinig in een praktische en ver reikende elektrische auto voor nop konden stappen. Tijd gaat echter verder en al is dit één van de goedkopere auto’s in deze lijst, hij pakt slechts een plek 10.

9. Porsche Taycan (450 km)

We hebben het met de Porsche Taycan over van alles. Over zijn ‘Ringtijd. Over of het wel een echte Porsche is. Over of de naam Turbo past op deze auto. Over of de prestaties nuttig en/of indrukwekkend zijn. Of het een betere auto is dan de Tesla Model S. Waar het verdacht weinig over gaat is de actieradius. Om de beste range te hebben, moet je uiteraard de iets conservatievere Taycan Turbo kiezen, niet de S. Porsche heeft op hun website een soort ‘actieradius-configurator’ waardoor we niet helemaal kunnen achterhalen wat precies de WLTP-waardes zijn. Als we de omstandigheden een beetje tot iets realistisch balanceren, komen we uit op om en nabij de 450 km actieradius, waarmee hij precies tussen de twee retegoedkope Koreanen in valt. Het is ook min of meer logisch dat de auto zijn actieradius niet van de daken schreeuwt, bij een 911 ga je ook niet vragen hoe zuinig hij is. Toch is het voor een elektrische auto vrij relevant en voor deze lijst is het goed genoeg voor een negende plaats. De Taycan Turbo S realiseert zo’n 30 km minder in elke omstandigheden.

8. Kia e-Niro (455 km)

De Kia e-Niro is een Kona, maar dan net ietsje beter. Hij is ook een tikkeltje duurder, maar het mag geen naam hebben. Desalniettemin heb je met beide Koreanen een potente crossover in huis met een vergelijkbare actieradius van rond de 450 km. Aan u de keus of u team Kia of team Hyundai bent.

7. Polestar 2 (500 km)

Over Model 3 gesproken: de auto die het meest in letterlijke zin de Model 3 dwarszit komt uit Zweden. De Polestar 2 is een volledig elektrische auto met Volvo-techniek en zit zowel qua aanschafprijs als rijbereik in de buurt van de Tesla. De auto’s hebben beide een eigen aanpak op het gebied van elektrisch rijden, maar zullen toch de grootste concurrenten van elkaar zijn. Qua actieradius is er nog het één en ander te bereiken, want alhoewel de Polestar iets sportiever is, levert hij toch ten opzichte van de Tesla zo’n 60 km actieradius in. Op deze lijst is zijn 500 km goed genoeg voor plek 7.

6. Tesla Model X (505 km)

Ietsje meer actieradius krijg je bij de eerste Tesla op deze lijst. Het is makkelijk om te zeggen dat het tegenvalt, want de Model X is niet bedoeld als de actieradiuskoning van Tesla. Het is bedoeld als een zeer praktische familie-SUV die ook zijn duit in het zakje doet om range-anxiety weg te halen. Met 505 km heb je niks te klagen, tenzij je op zoek gaat naar de Tesla met de grootste kilometervoorspelling. Spoiler: doe dat niet.

5. Tesla Model Y (540 km)

Oké, de Model Y kun je nog niet bestellen, maar het is de perfecte middenmoter in deze lijst. Wat de Model X is voor de Model S, is de Model Y voor de Model 3. Daarmee is de auto qua alles gemiddeld dan wel tegenvallend, het is dan ook de Model 3 die meelift op de SUV-hype. En die 20 km actieradius die je mist ten opzichte van zijn lage broer, die moet je dan maar voor lief nemen.

4. Volkswagen ID.3 (550 km)

De belangrijkste Volkswagen voor de komende jaren, aldus Volkswagen. De eerste auto van het nieuwe ID-offensief is een Golf-achtige hatchback met elektrokracht. Het rijbereik telt bij een auto die geprijsd gaat worden zoals de VW en dat is een zeer acceptabele 550 km. Helemaal als je je realiseert dat deze auto voor niet belachelijk veel gaat kosten. Hoeveel het precies wordt, dat kunnen we je later pas melden.

3. Tesla Model 3 (560 km)

Een EV-lijstje wat gaat over goedkoopste, beste, voordeligste of best scorende is natuurlijk niet compleet zonder de mateloos populaire Tesla Model 3. In deze lijst goed genoeg voor de derde plaats met een rijbereik van 560 km als je de Long Range kiest. Niet eens de duurste versie: de Performance heeft iets minder rijbereik en kost meer. Groter is niet altijd beter. Over groter gesproken: er zijn nog wat big guns die ervoor zorgen dat de Model 3 niet de beste actieradius heeft, maar het mag geen naam hebben gezien het feit dat de Model 3 een stuk goedkoper is.

2. Lightyear One (580 km)

Aan de ene kant zou je zeggen dat deze auto kansloos is. Ja, de cijfers zijn indrukwekkend, maar het orderproces van deze auto gaat nog wel wat tijd in beslag nemen. En daar betaal je meer dan 110.000 euro voor. Aan de andere kant: je moet ergens beginnen. En een grote sedan die zijn elektromotor koppelt aan zonne-energie, dat is niet een slecht begin. Helemaal als hun theoretische actieradius met 580 km gelijk een plek twee in deze lijst oplevert. We vergeven het je als je eventueel een beetje sceptisch bent, hoe realistisch die 580 km is moet nog blijken. Maar dat getal toveren ze echt niet uit de lucht (dan zou het wel iets van 700 zijn) en theoretisch moet het zeer haalbaar zijn voor de Lightyear One. We gunnen ze het van harte, helemaal gezien het feit dat er gewoon een stel Nederlanders achter dit project zitten. Nogmaals: we hopen echt dat alles klopt en dat ze deze auto kunnen produceren. Al is het maar om het rood-wit-blauw in het topsegment te zien wapperen in een belangrijke autocategorie.

1. Tesla Model S (610 km)

Er kan er maar één de beste zijn, opvallend genoeg is het de auto die dit segment al jaren regeert. Ja, de Model S, het eerste wapenfeit van het ‘succesvolle’ Tesla mag de winst op zijn naam schrijven in deze lijst. Natuurlijk gun je het Lightyear om gelijk op nummer één binnen te komen, maar Tesla kan niet pochen met grote cijfers zonder reden. De vernieuwde Long Range-versie van de Model S en zijn 610 km actieradius bewijzen dat elektrisch rijden echt niet meer op een piepkleine actieradius hoeft, mits je diep in de buidel tast.