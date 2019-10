GP Mexico 2019: tijden en wat je moet weten

Alle ins en outs, plus de aanvangstijden van de GP dit weekend! Ook vertellen we hoe Lewis Hamilton wereldkampioen kan worden.

We naderen het einde van het seizoen. Een seizoen waarin Ferrari oppermachtig leek voordat er ook maar een meter was gereden. Nadat de eerste meters waren verreden bleek wel dat Mercedes een superieure auto had. Dat Ferrari dan eindelijk ‘de snelheid’ gevonden heeft, stemt hoopvol voor volgend seizoen. Maar voor nu is 2019 wederom het jaar voor Mercedes.

Mercedes heeft de constructeurstitel al binnen, nu is het aan Lewis Hamilton om de rijderstitel binnen te slepen. We lopen aan het einde van dit artikel ook meteen even alle mogelijke scenario’s door. Dan ben je helemaal op de hoogte van de GP van Mexico 2019!

Hoe ziet de agenda eruit voor de GP van Mexico 2019?

Vrijdag 25 oktober 2019:

17:00 – 18:30 | Eerste vrije training

21:00 – 22:30 | Tweede vrije training

17:00 – 18:00 | Derde vrije training

20:00 – 21:00 | Kwalificatie

20:10 – 22:10 | Race

GP Mexico

De Grand Prix van Mexico is al vrij oud. De eerste keer werd deze gereden op het Magdalena Mixhuca circuit in het gelijknamige park. De eerste keer won Jim Clark in zijn Lotus. Tot 1970 werd er geracet op deze baan in Mexico Stad. Aan het einde van de jaren ’60 had de organisatie het erg zwaar met het onder de duim houden van de toeschouwers, de 200.000 fanatieke Mexicaanse autosportfans zorgden voor behoorlijk wat overlast en gevaar. In 1971 waren ze wel bezig om de race doorgang te laten vinden, maar werd deze gecanceld na de plotselinge dood van publiekslieveling Pedro Rodriguez.

In 1986 keerde de race weer terug op dezelfde locatie, alhoewel de layout van de baan iets is aangepast. Het probleem was dat de wijzigingen niet voldoende waren. De baan en veel faciliteiten waren behoorlijk verouderd geraakt. Dat niet alleen, Mexico Stad had op dat moment grote problemen met smog, infrastructuur en criminaliteit. Dat alles bij elkaar zorgde ervoor dat de GP van Mexico tijdelijk werd gemeden.

De GP keerde in 2015 terug, wederom met wat aanpassingen. Met name het stadion gedeelte is erg gaaf: het is zeer langzaam en je zit behoorlijk dicht op de actie. Sowieso is de baan traditioneel goed voor spektakel. Sinds de terugkeer van het circuit is Verstappen de meest succesvolle coureur op deze baan: hij won de afgelopen twee keer de GP van Mexico.

Wie pakte in 2018 pole position bij de GP van Mexico?

Dat was Daniel Ricciardo, hij reed een tijd van 1:14.759. De Australiër beleefde niet het beste seizoen, maar wist tijdens Q3 in Mexico optimaal te presteren. Hij kaapte de pole weg voor de neus van Max Verstappen, die de titel ‘jongste coureur met pole position’ definitief uit zijn hoofd kon zetten.

Wie reed er in 2018 de snelste ronde tijdens de GP van Mexico?

Bijna aan het einde van de race reed Valtteri Bottas de snelste ronde. Tijdens ronde 66 (van de 71) zette hij een tijd neer van 1:18.74, tevens een ronderecord. Voor de info, ronderecords worden gereden in de races, vandaar dat de kwalificatietijden níet tellen als ronderecord.

Hoe zag het podium eruit in 2018?

1. Verstappen

2. Vettel

3. Raikkonen

Wat voor kansen heeft Max Verstappen tijdens de GP van Mexico 2019?

Als we de Nederlander zelf mogen geloven zit winnen er niet meer in dit jaar. De afstand tussen Ferrari en Mercedes enerzijds en Red Bull anderzijds is gewoonweg te groot, luidde de consensus. Maar is dat wel helemaal terecht? De vorige twee keer won Verstappen de race in Mexico, namelijk. Toen was de Red Bull ook verre van favoriet. Het motorvermogen is op deze hoogte minder van belang of beter gezegd, de verschillen zijn minder groot door de ijlere lucht.

In principe is P5 een zekerheid. Alles daaronder is balen en alles erboven is winst. Een voordeel heeft Red Bull wel: er valt niets meer te verliezen. Bij Ferrari moeten ze de obstinate Leclerc en een herboren Vettel managen en bij Mercedes willen ze de rijderstitel veilig stellen. Verstappen kan erop rekenen dat het hele team inclusief Alexander Albon hem zal steunen. Als er weinig gaat gebeuren, lijkt een podium het hoogst haalbare. Maar in geval van safety cars of weersomstandigheden is het nog altijd een outsider voor de overwinning. De omstandigheden moeten ‘m in de kaart spelen, net zoals in Duitsland.

Wat is de weersvoorspelling voor dit weekend tijdens de GP van Mexico 2019?

De weersvoorspelling is ons tot nu toe niet gunstig gezind geweest. Veelal viel er wel regen, maar te vroeg of te laat. Voor nu lijkt het in elk geval perfect te gaan. Op vrijdag is het behoorlijk winderig, met een maximum temperatuurvan 22 graden. In de ochtend is er nauwelijks kans op regen, in de middag is de kans op neerslag veel groter. Op zaterdag zal het waarschijnlijk droog blijven tijdens de derde vrije training. Tijdens de kwalificatie verwachten we een hoop neerslag en vrij weinig wind. De maximum temperatuur is 22 graden. Een zelfde beeld zien we op zondag. In de ochtend zal het droog zijn, maar in de middag wordt er veel regen verwacht. De temperatuur is eveneens 22 graden.

Waar kan ik de GP van Mexico 2019 volgen?

Zoals elk weekend kan dat op vier manieren. Het makkelijkste is door de afstandsbediening te pakken van je televisie en af te stemmen op RTL Deutschland. Aldaar wordt je vergezeld door het commentaar van Heiko Wasser en Christian Danner. De Jack Plooij van Duitsland is de vermakelijke doch aparte Kai Ebel. Als er geen andere alternatieven zijn, is het prima te doen. Ja, er zijn reclames. Dat is minder, maar er zijn wel veel bierreclames. Bier is vaak best lekker. Ook lekker: je kan gewoon de TV aan zetten en vanaf je TV kijken.

Dat is ook het geval als je Ziggo hebt. Dan kun je gewoon schakelen naar kanaal 14 en de race kijken. De zwaar onderschatte Rick Winkelman zegt in het hele weekend meer zinnige dingen dan tijdens de F1 de Nederlandse Kai Ebel. Het racecommentaar is van de immer enthousiaste Olav Mol. Voordeel: er zijn geen reclames! Dat is echt een groot voordeel. Nadeel, je moet wel Ziggo hebben. Je kan ook per race kijken. Dat kost je 3,99 euro. Het voordeel is dat de stream van redelijk hoge kwaliteit is en in elk geval heel erg stabiel.

Dat geldt ook voor F1TV. Het is een streamingdienst van de organisatie zelf en hij is geweldig. Je kunt alle races bekijken, maar ook terugkijken. Dus als je de kwalificaties of vrije trainingen terug wil zien: dan kan dat. Je kan dan kiezen uit diverse talen, waaronder Nederlands (Ziggo) en Engels (SkyTV). Ook leuk, je kunt kiezen uit de dashboardcamera van alle coureurs. Dan hoor je tevens de radioverbinding tussen team en coureur. Vooral leuk bij Raikkonen en Verstappen.

De laatste optie is streamen op een van de vele sites die het internet rijk is. Heel erg veel kwaliteit zit er niet tussen. Ze zijn vaak niet stabiel, laag in kwaliteit en je moet maar mazzel hebben dat je geen commentaar in het Arabisch of Mandarijn hebt. Mocht je een gokje willen wagen, check dit artikel.

Wat is de Autoblog voorspelling van de GP van Mexico?

Jullie beste Nederlandse autovrienden Casper en Wouter delen elke voorafgaand aan de race:

Casper:

Verstappen

Leclerc

Hamilton

Maxico, Maxiiihiiiiiiiiicooohoooooooooo! Max heeft de verwachtingen gedownplayed deze week met de uitspraak dat overwinningen er niet meer in zitten dit seizoen. Daar zou hij gelijk in kunnen krijgen, maar laten we er voor het leuke eens vanuit gaan dat hij underdog speelt. Max op één, voor Leclerc. Hamilton heeft z’n eyes on the seizoensprice en laat de jonge honden het uitvechten voor zijn neus, maar pakt wel P3.

Wouter:

1. Leclerc

2. Verstappen

3. Bottas

Regen. Dus dat wordt leuk, de gewone regels gelden niet helemaal meer. De “echte” talenten komen boven drijven, Max dus. En LeClerc. Ondanks het downplayen van hun kansen pakt Max plek twee, direct achter LeClerc. Bottas wordt drie. Hamilton crasht met Vettel.

Hoe kan Lewis Hamilton wereldkampioen worden?

Zoals vermeld hadden we het over Lewis Hamilton. Hij kan al deze race het kampioenschap beslissen. Zijn naaste belager is zijn eigen teamgenoot, Valtteri Bottas. Bottas is de enige coureur die Hamilton nog kan bedragen. Voor alle andere rijders is het hopen op een beter seizoen volgend jaar. Er zijn acht scenario’s mogelijk:

Scenario 1:

– Bottas staat op het podium

Hamilton is dit weekend GEEN wereldkampioen.

Scenario 2:

– Bottas finisht op P4

Hamilton moet dan winnen én de snelste ronde rijden.

Scenario 3:

– Bottas finisht op P5, P6 of P7

Hamilton moet de race winnen.

Scenario 4:

– Bottas finisht op P8, maar rijdt de snelste ronde

Hamilton moet de race winnen.

Scenario 5:

– Bottas finisht op P8, zonder snelste ronde

Hamilton moet minimaal tweede worden.

Scenario 6:

– Bottas finisht op P9

Hamilton moet óf tweede worden, of derde en de snelste ronde pakken.

Scenario 7:

– Bottas finisht op P10,

Hamilton moet derde worden en Bottas mag niet de snelste ronde rijden.

Scenario 8:

– Bottas finisht buiten de punten

Hamilton moet minimaal derde worden.