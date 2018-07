Check de gadgets van de nieuwe Superb-tourauto

Hij zit bomvol hightech gadgets. Er is voor de consument maar één probleem.

Je hebt het misschien al gemerkt: naast het WK is momenteel de Tour de France heet in het sportnieuws. Voor ons liefhebbers van spul met vier wielen is de niet-Ferrari-versie van de TdF wellicht minder interessant, lijstjesvoer daar gelaten. Dat betekent echter niet dat er geen connectie is tussen de wielrenners en auto’s. Sterker nog: Er rijden bijna meer auto’s dan fietsers mee in de Tour.

Eén van de merken die daar de vruchten van plukt is Skoda. De Tsjechen zijn wederom een grote partner van de Tour en zorgen voor voldoende materieel. De directeursauto is wederom een rode Superb Sedan en voor een groot deel van de teams biedt de ruimte van de Superb Combi uitkomst. Zo ook ’s lands eigen Team Lotto NL-Jumbo. Het team van de twee zwart-gele firma’s werkte samen met de Tsjechen om zo de perfecte Tour de France-volgauto te creëren.

Veiligheid staat hierbij hoog in het vaandel, want een weg vol grote stationwagons en wielrenners is niet altijd een gouden combi, zoals voorgedaan door een C5-bestuurder die onze eigen Johnny Hoogerland kennis liet maken met prikkeldraad. Een foutje kan gebeuren, maar liever niet te vaak, aldus Skoda.

De Superb heeft daarom een beter camerasysteem gekregen, waardoor ongeveer elke hoek van de auto in de gaten gehouden kan worden. De binnenspiegel is vervangen door een scherm die middels een camera achterop de hele weg naar achter kan vastleggen, zodat er geen renners over het hoofd worden gezien. Ook gaat alles digitaal, waardoor de ploegleiders geen notitieblok hoeven te gebruiken, wat weer voor minder afleiding achter het stuur zorgt.

De schermen in de auto zijn ook voorzien van betere connectiviteit, waardoor ruis in de communicatie tussen ploegleiders en renners verleden tijd moet zijn. De auto heeft een centraal scherm, verbonden met 4G, waarmee ook de officiële wedstrijdbeelden te zien zijn vanuit de auto. Zo kunnen de renners vanuit elke hoek en beschikbare camera in de smiezen gehouden worden.

Voor de consument is ‘de meest geavanceerde Skoda’ natuurlijk irrelevant, tenminste, misschien dat Skoda wel weer Tour de France voordeel geeft. De Lotto Jumbo Ploegleider Superb staat echter niet bij de dichtstbijzijnde dealer.