Max wil Le Mans doen als hij ‘oud en traag’ is

Een 'sneer' naar Alonso.

Fernando Alonso is alweer bijna 20 jaar actief in de F1 en is daarmee één van de, al dan niet de langst zittende coureur op de grid. Volgens velen heeft hij het racen nog wel in zich, maar ligt zijn hoogtepunt in de F1 in het verleden. Daarom maakt Alonso het interessanter voor zichzelf door mee te doen in andere klassen, zoals Indycar of Le Mans. Hier kan de Spanjaard laten zien dat hij nog heel wat in zijn mars heeft.

Max deed ook een boekje open over deze ‘tactiek’ van Alonso. MV33 denkt dat Fernando’s interesse in de andere autosport een resultaat is van de ietwat matige resultaten van McLaren in de F1, waar Alonso voor rijdt. De Nederlander verklaart:

Fernando heeft de laatste jaren niet meer in de positie gezeten dat hij kan meedoen voor overwinningen en daardoor wil je waarschijnlijk iets anders proberen. Hij heeft meegedaan aan Le Mans en meteen gewonnen, dat moet een ongelooflijk gevoel zijn.

Toen aan Max gevraagd werd of hij interesse zou hebben bij andere raceklassen, was het antwoord: “misschien, als ik later oud en traag ben.” Omdat Verstappen momenteel in een goede positie zit qua leeftijd en team is de intentie van de 20-jarige coureur momenteel om gewoon alles op alles te zetten in de F1.

Verder meent Max dat het ook ligt aan de topteams en het feit dat zij de snelste auto’s hebben. “Elke F1-coureur had kunnen winnen in de auto’s van Mercedes van de afgelopen vier jaar”. Dat verklaart ook waarom de ‘oude garde’ van de F1-grid gewoon door blijft gaan. Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen bijvoorbeeld, hebben allemaal het materiaal in huis om een serieuze kans te maken op de titel. Dan stop je niet, aldus Max.

Max in de F1 blijft voorlopig nog gewoon een ding. Of hij een Alonso gaat doen, kunnen we dus pas zien over een jaar of 15.