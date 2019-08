Techneut maakt van zijn Tesla een wijkagent

If there's something strange, in your neighbourhood, who you gonna call? Elon Mus... nee, hoe ging die ook alweer?

Als je een Tesla ‘gewoon een elektrische auto’ noemt, doe je eigenlijk teniet aan de rest van de technologie. Dat is waarom bijvoorbeeld de Model 3 in een prijs per range verhouding ietsje meer kost dan een Kona Electric: het is ook gewoon ietsje meer. De auto zit bijvoorbeeld vol met multifunctionele camera’s. Die functioneren voor Autopilot, maar kunnen ook als beveiligingscamera’s ingezet worden. Daar moeten we het even over hebben. Een Amerikaanse techneut/hacker introduceert een aanvulling op die camera’s. Het heet Scout en het heeft wat weg van de manier hoe de Chinese overheid meekijkt op haar burgers.

Tesla’s gebruiken de camera’s van zichzelf al als beveiliging. Bijvoorbeeld door Sentry Mode, al fungeren die camera’s ook als dashcams. Scout gaat ietsje verder: met een systeem wat iets wegheeft van de auto’s die tegenwoordig in binnensteden de parkeercontroles doen, registreert Scout alle kentekens van passerende auto’s, voor en achter. Ook kan het systeem gezichten herkennen. Alles wordt gekoppeld aan een database die jou kan vertellen wie toch dat vage figuur in die Escalade is die steeds achter je aan zit.

De oprichter en uitvoerder van het project, een Amerikaan genaamd Truman Kain, zegt dat het onder het mom veiligheid geplaatst moet worden. Auto’s die in korte tijd vaak geregistreerd worden zijn verdacht (die zouden je kunnen volgen). Ook werkt Scout als de auto stilstaat, zodat mensen die de buurt aan het verkennen zijn en daarom rondjes rijden door je wijk ook als verdacht bestempeld kunnen worden. De verdachte activiteit kan vervolgens als melding op je smartphone komen. Bekijk hieronder het filmpje:

Leuk en tot op zekere hoogte nuttig, maar als de AIVD al paniek veroorzaakt met een sleepwet of de CIA het hele jaar door beticht wordt van afluisteren, kun je nagaan hoe zo’n voorstander men zal zijn van burgers zelf die over dit soort info beschikken. Los van of het ├╝berhaupt legaal is of niet. Kain zegt naast zijn veiligheidsargument dat het laat zien waartoe men in staat is. Wij vinden het een gevalletje ‘allemaal leuk en aardig, maar te veel haken en ogen’. (via Wired)