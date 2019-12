Chevrolet Suburban is de filmheld die je vergeten bent

Maar wordt er nu wel voor geëerd.

Films en auto’s zijn een vrolijk getrouwd stel. Men durft te beweren dat de impact van Aston Martin heden ten dage, nooit zo groot was geweest zonder Double-O Seven. En Ford en Dodge met hun rivaliteit in Bullitt is ook legendarisch. Evenals de rol van bijvoorbeeld de BMW 7 Serie en Audi A8 in The Transporter en niet te vergeten: de onsterfelijke rol van de Peugeot 406 in de Taxi-reeks. Kortom: in veel gevallen maken auto’s de film. En films maken daarna de auto. Onderschat die invloed niet.

Over films gesproken: in Hollywood heb je de welbekende Walk of Fame. De beste acteurs of muzikanten ter wereld krijgen een ster met hun naam, die vervolgens in de stoep wordt gelegd. Dat is best een prestatie in de hogere regionen van de filmwereld. De link met auto’s is dat er bij deze ook een tegel met een auto in de stoep ligt. Is het de DB5? Of toch de Mustang of Charger? Of de legendarische Ford ‘Eleanor’ Shelby uit Gone in 60 Seconds? Nee. Het is de Chevrolet Suburban.

De Chevrolet Suburban is de go-to familie-SUV in de Verenigde Staten. Maar, dat is dan ook waar de auto bekend om staat. Een hoofdrol in een film is niet bekend bij de Suburban. Of in ieder geval staat de auto niet onlosmakelijk verbonden met een bepaalde film. Dat is juist waarom de Suburban bekroond wordt. De auto is al generaties lang het toonbeeld van de Amerikaanse samenleving in films. De auto is een familie-SUV, maar ook een perfecte auto voor politie, de FBI of andere inspecteurs, noem het maar op. En daarom krijgt de Suburban de ster. De auto is al zo lang een typische Amerikaanse auto, dat de kans groter is dan niet dat de auto een bijrol heeft in Amerikaanse films/series. Het is dan ook het eerste voertuig wat een Walk of Fame-ster in ontvangst mag nemen.

Niet de auto die je verwacht, maar het is wel logisch. Dennis McCarthy, coördinator filmauto’s, zegt dan ook: “When a convoy of black Suburbans appears on screen, you know that’s not the time to leave your seat to buy popcorn.” En daar heeft hij wel een punt.