Klassen gaat vol dictator op de Rolls-Royce Phantom

Voor zover het origineel dat nog niet was.

“De Rolls-Royce onder de (categorie spullen)”. Wat je daarmee wil zeggen is dat een product in zijn categorie zo opulent en majestueus is, dat het absoluut tot de top van zijn klasse behoort. Niet geheel verrassend heeft Rolls-Royce daarom een naam hoog te houden. Want de Rolls-Royce onder de auto’s moet natuurlijk een Rolls-Royce zijn. Het zou een beetje absurd zijn: “De Bentley Mulsanne, de Rolls-Royce onder de auto’s.” Wat doet Rolls-Royce om zo goed mogelijk hun titel te behouden? Auto’s bouwen zoals de Phantom.

Al decennialang is de Phantom het topmodel van Rolls-Royce, en daar wordt écht geen cent bespaard. Dan heb je het over het beste leer ter wereld, het beste hout en metaal ter wereld om dashboards van te maken: bij de Phantom wordt zelfs de klimaatbediening met leren knopjes gedaan. Oftewel: niks verder te wensen. Mag ook wel, voor een flinke zes ton of nog meer. En voor die nog meer kun je ook nog opteren voor de versie met lange wielbasis. Dan heb je het over een slee van zes meter(!) lang. Beenruimte zat en sowieso de langste van je straat. En natuurlijk de eindeloze personalisatiemogelijkheden. Je wil niet uit je raam kijken en bij de buurman dezelfde Phantom op de oprit zien staan.

Goed, een opulent prijskaartje, een riant ruimteaanbod en een resultaat wat op basis van die informatie geen kattenpis is. Klinkt inderdaad als de Rolls-Royce onder de auto’s. Dus als je iets wil aangeven dat nog beter is dan het beste in zijn categorie, gebruik dan vanaf nu de term “De Klassen onder de (categorie)”. Want het is Klassen die weer eens hun magie loslaat op een toch al vrij luxueuze auto. De Klassen-Cullinan kennen we al, dit keer is de Phantom aan de beurt. De Duitse luxefirma maakt van de Phantom een stretched limousine.

Zoals verwacht werd er kosten noch moeite gespaard. De lengte is toegenomen met 1,05 meter, waarmee je nu met meer dan zeven meter Phantom op pad bent. Niet alleen dat, de auto is ook nog eens bepantserd. In de categorie B7 moet je toch wel een half artilleriebatterij op de Phantom afsturen om hem en/of zijn inzittenden pijn te doen. Ook mag je nu genieten van LED-sfeerverlichting, een multimediasysteem met Bluetooth en Wi-Fi of de welbekende tv om je Xbox op aan te sluiten.

Je komt niet goedkoop weg met de Phantom van Klassen. Het bedrijf wil drie miljoen euro(!) voor de limo vangen. Dan moet je wel echt paranoïde zijn. Of een dictator, waarmee deze Klassen Phantom een soort nieuwe Mercedes 600 Grosser wordt.