Geniaal of faal? Audi promoot e-tron bij Tesla’s laadpalen

Het kan verkeren.

Nog niet zo heel lang geleden trok men bij VAG een hele grote broek aan. Ja, Tesla had de eerste gewonnen met hun Model S en Model X, maar het Duitse concern zou vrij eenvoudig de oorlog winnen, zo leek de gedachte te zijn. Met teilweise grappige billboards trolleerde Audi Tesla en diens opperhoofd Elon Musk de moeder.

Maar dat was allemaal makkelijk toen VAG’s eigen EV’s nog beloftes waren, in plaats van keiharde realiteit. Op papier is het niet zo moeilijk om de beste te zijn. De praktijk blijkt een tikje weerbarstiger. De e-tron is inmiddels enige tijd op de markt, maar de range valt wat tegen.

Ook in EV-land Nederland zie je er niet héél veel rijden, mede doordat Audi de productie niet snel genoeg van de grond kreeg en eigenlijk net te laat was om maximaal te profiteren van het bijtellingsklimaat. En qua imago wil het evenmin vlotten. Zelfs een Duits minister liet zich negatief uit over de EV’s van eigen bodem, door te stellen dat ze niet half zo sexy zijn als Tesla’s. Ouch.

Om alsnog zieltjes te winnen voor de e-tron, trekt Audi de paden op en de lanen in met een paar exemplaren van de auto. Het doelwit is onveranderd gebleven, namelijk Tesla. Als brutale straatverkopers in Rome posten een paar Audi-marketingpipo’s bij Tesla’s Supercharger stations, om verknochte Musk-adepten te overtuigen van hun product. Een paar bordjes met logo’s neerzetten, een beetje wijzen op panel gaps et cetera, als het moet even een van de palen blokkeren, je kent het wel.

Is deze strategie geniaal, een faal, een geniale faal, een tikje sneu, of een overgehaalde garnaal? Laat het weten, in de comments!

Image-Credit: Roger Rusch via Twitter