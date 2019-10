Koop deze onverwoestbare groene youngtimer

Voor als je auto nog zeker 100 jaar mee moet gaan.

Er zal een tijd komen dat de wereld vergaat. Of we het mee gaan maken of niet, maakt niet uit. Mocht het moment aanbreken, zal ook het begrip ‘automobiel’ stoppen met bestaan, waarschijnlijk. Maar waar je zeker van kan zijn is dat deze gouwe, ouwe doordouwer er nog zal zijn.

Het maakt niet uit wat er gebeurt, kakkerlakken en Unimogs zullen het overleven. Aangezien er weinig animo is om de kakkerlak te behandelen voor een artikel, vestigen wij voor vandaag onze aandacht op de Mercedes-Benz Unimog.

De Unimog begon zijn carrière als trekker. Mercedes wilde een voertuig dat boeren konden gebruiken zowel op het land als op het asfalt. Dus één voertuig waarmee je én het land kan verbouwen én je waar kon aanbieden bij de tussenhandel. Uiteindelijk groeide de Unimog uit tot een ware alleskunner. Als je er niet met een Unimog kan komen, kun je er überhaupt niet komen.

Deze Unimog 419 uit 1987 is omgebouwd om de meer avontuurlijk ingestelde automobilist tevreden te stellen. Er zit een enorme LED-bak op, voor als het donker is en de bumpers zijn uniek. De kleur is een soort mat olijfgroen. In 1987 was matte lak nog niet echt een dingetje, maar de Unimog is een van de weinige auto’s die dat kan hebben.

Verder zien we enorme (43 inch!) grote banden van Michelin met 20″ velgen. Je krijgt zes stuks mee, waarvan twee reserve zijn. Ook zijn er meerdere jerrycans aanwezig. De reden waarom laat zich eenvoudig raden. De Unimog lust wel een slokje. Onder de kap treffen we een zes-in-lijn dieselmotor van 5.7 liter groot aan. Het interieur is een beetje kaal, maar past wel bij zo’n functionele auto. Meer interesse? De advertentie kun je hier bekijken.

Meer lezen? Bekijk hier 70 jaar Unimog in 70 schitterende foto’s!