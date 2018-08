Deze brughagedis is de nachtmerrie van Koenigsegg

Niet meer verwacht, toch gekomen?

Het gaat toch nog gebeuren. Misschien. Het Amerikaanse SSC maakte een dikke tien jaar geleden naam en faam met de Ultimate Aero. Deze hypercar met zijn typische ‘Muricaanse naam was (subjectief) niet heel mooi, niet heel luxe en niet bijzonder vooruitstrevend. Wat de SSC Ultimate Aero echter wel goed kon, was heel hard rijden. Het leverde de auto in 2007 een notering op in het Guinness Book of Records als de snelste productieauto ter wereld, een titel die de auto vasthield tot de komst van de Bugatti Veyron Super Sport in 2010.

Het was altijd de bedoeling dat de Ultimate Aero een opvolger zou krijgen. Al in de zomer van 2011 maakte SSC de naam bekend van hun tweede model. Deze moest namelijk de Tuatara gaan heten, vernoemd naar een brughagedis. Toegegeven, dit is alvast een veel betere naam voor een hypercar dan ‘Ultimate Aero’. Helaas werd het vervolgens wat stil rondom de auto, doch in 2013 schreven de volgende legendarische woorden:

Nog even en dan is de SSC Tuatara echt af!

En we hadden gelijk, want slechts vijf jaar later maakt SSC bekend dat ze de productieversie van het rappe reptiel willen showen op het Pebble Beach Concours d’Elegance dat traditioneel eind augustus plaatsvindt. De Tuatara zal net als de Ultimate Aero weer een dubbelgeblazen V8 onder de kap hebben. De motor heeft een inhoud van 6.9 liter en naar verluidt 1.350 pk. Volgens SSC zal de auto ‘makkelijk’ in staat zijn het huidige snelheidsrecord voor productieauto’s, dat op naam staat van de Koenigsegg Agera RS, te verbeteren. Moeten ze wel snel zijn bij SSC, want er zitten nog wat andere rappe bakken in de pijplijn die het record van Koenigsegg ook nog wel een stukje kunnen opschuiven. De Bugatti Chiron Divo bijvoorbeeld, die uitgerekend eveneens tijdens het Concours d’Elegance onthuld zal worden.