Horner: “Ricciardo vertrekt niet vanwege Honda-motor”

Christian neemt zijn toekomstig motorpartner in bescherming.

Horner staat niet bepaald bekend om zijn vriendelijkheid en geduld voor zijn motorenleveranciers. Kort na de inceptie van Red Bull Racing werd de Ferrari-klantenmotor via een handigheidje onceremonieel gedegradeerd naar Toro Rosso, omdat Red Bull Racing graag in zee wilde met Renault. Die keuze wierp zijn vruchten af, want niet veel later begon de renstal aan een 4,5 jaar durende zegetocht. Sinds het champagne-rantsoen wat kariger is geworden, is het afkraken van Renault zo’n beetje de favoriete bezigheid van Horner. Naast vunzige dingen doen met Geri Halliwell Horner uiteraard.

Honda mag wat dat betreft haar borst natmaken, maar nu zitten Red Bull en de Japanse fabrikant nog in de wittebroodsweken. Zodoende acht de teambaas zich in de podcast Beyond the Grid genoodzaakt de Japanners in bescherming te nemen voor wat betreft het vertrek van Ricciardo aangaat. In de paddock gingen al snel stemmen op dat DR3’s defectie naar uitgerekend Renault een motie van wantrouwen tegen de Honda-PU inhield, maar Horner wil daar niks van weten. Hij doet daarbij een interessant feitje uit de doeken. Red Bull Racing was volgens Horner namelijk bereid Daniel een eenjarig contract aan te bieden, zodat hij volgend jaar weer vrij zou zijn om eventueel alsnog over te stappen naar bijvoorbeeld Mercedes of Ferrari.

Horner begrijpt de overgang van Ricciardo naar Renault dan ook nog steeds niet. Hij denkt dat de honingdas de move nog weleens zou kunnen bezuren, wat natuurlijk geen verrassing mag heten gezien de verhoudingen tussen hem en de Franse fabrikant. Maar goed, kennelijk was Danny Ric erg bang om te verwelken naast Max. Of moeten we een andere conclusie uit dit verhaal trekken?