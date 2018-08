Gelekt! Het interieur van de nieuwe Mercedes GLE

Hoe vertaalt Mercedes' nieuwe interieurstijl zich naar een forse SUV?

Zoals al bleek uit een recente lease moah, is de Mercedes GLE is een beetje lang in de tanden, zoals men dat in engelstalige landen zou zeggen. Oké, als we meegaan in Mercedes’ spel met namen, dan bestaat de GLE pas sinds 2015. Maar dat is een wassen neus, want de onderhuids in de GLE niet meer dan een voortzetting van de W166 ML-klasse, een auto die op zijn beurt stokoude genen heeft die nog te herleiden zijn tot de tijd dat DaimlerChrysler nog een ding was. Overigens is dit opwarmen van ‘oude hap’ sowieso schering en inslag in het segment van de fullsize SUV. De fabrikanten lijken er vanuit te gaan dat zo’n kolos met een premiumbadge en leder aan de binnenkant toch wel verkoopt. En ja, wie zijn wij om ze ongelijk te geven als de verkoopcijfers dit staven?

Enfin, dit kritische nootje even daargelaten, is er goed nieuws voor GLE-adepten. Spoedig komt er namelijk toch echt een volledig nieuw model aan. Foto’s en video’s van het nieuwe model doen al een tijdje de ronde. We hopen een beetje dat de GLE eindelijk afscheid neemt van de bekende ‘dakkapel-look’ die de ML al sinds zijn inceptie kenmerkt en meer gaat lijken op een forse GLC. Dat laatste model is namelijk behoorlijk goed geslaagd, al willen we dat eigenlijk niet toegeven in het geval van een SUV.

Minstens net zo belangrijk als het exterieur wordt echter het interieur van de nieuwe GLE. Tenslotte zal de buitenkant toch weer ongeveer vijf bij twee bij twee aan Mercedes-SUV worden en gaat het bij dit soort auto’s ook om hoe je je voelt als je binnenstapt. Dankzij een lekkage op het forum Mercedes-Fans.de kunnen we dit slechtbewaarde geheim nu vast uit de doeken doen.

Wat we zien is toch wel enigszins verrassend. Pal voor je neus zitten twee digitale schermen zoals we dat kennen van andere Mercs. Tot zover niks bijzonders. Naast de schermen zitten echter een paar brute roosters met horizontale spijlen. Op de middenconsole zitten vier uitstroomopeningen voor lucht zoals in onder andere de E en S-klasse, maar ze zijn in dit geval niet rond doch rechthoekig. De onderkant van de middenconsole tenslotte wordt gemarkeerd door twee joekelige hendels om je aan vast te houden als je met je GLE een G-klasse probeert bij te houden over de Schökl.

Eerste indruk: mwah, niet onverdeeld positief. Het ziet er allemaal zeker robuust uit, maar misschien wel iets té robuust, als in meer X-klasse dan GLE-klasse. Maar goed, een definitief oordeel zullen we pas vellen als we de materialen hebben kunnen betasten met onze grijpgrage handjes. Zo’n grofstoffelijk interieur kan ook wel wat hebben, het valt of staat met de uitwerking.

Image-Credit: Mercedes-Fans.de