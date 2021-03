Autoblog advies: ruime en praktische PHEV voor 60K - Autoblog.nl

We gaan eens kijken naar een lekkere ruime en praktische PHEV voor de hele familie.

Nog niet zolang geleden was de PHEV een uitzondering. Je kocht een Volvo V60 D6 of Mitsubishi Outlander als het doel was om zoveel mogelijk bijtelling te ontlopen. Dat is natuurlijk een beetje kort door de bocht. Beide auto’s waren enorm populair bij mensen die al in veel gevallen erg belasting betaalden en op die wijze enigszins de vruchten ervan konden plukken.

Tegenwoordig is de PHEV een beetje wat de auto met verbrandingsmotor was 8 jaar geleden. Dit type auto wordt het nieuwe normaal. Natuurlijk, de PHEV is het beste, maar ook het slechtste van twee werelden. Het is ook maar net hoe je de techniek toepast of het werkt, net als een lidmaatschap van de sportschool zul je zelf initiatief moeten tonen om resultaat te zien.

Voor Tim is het nu tijd voor een PHEV. Hij heeft op dit moment een Seat Leon ST in de befaamde FR-uitvoering. Deze heeft een 1.5 motor met DSG-automaat. Volgens Tim een topauto. Hij wil nu iets groters, iets hogers en iets wat meer premium is. Nu heeft de Seat hem positief verrast, dus het is geen keiharde eis. Wel mag de auto niet meer kosten dan zo’n 60 mille in verband met de bijtelling. Om zoveel mogelijk value for money te hebben en een zo gunstig mogelijk milieulabel, moet het een PHEV zijn. Ook omdat je dan over het algemeen voldoende performance hebt.

De wensen en eisen voor de nieuwe leaseauto voor Tim staan in onderstaande tabel:

Audi Q3 45 TFSI e S Edition

€ 53.400

€ 51.990 (fiscale prijs)

Als je een premium crossover zoekt, ben je bij Audi aan het juiste adres. De twee generatie Q3 is een volwassen en enigszins sportieve crossover. Dat wil zeggen dat de prestaties adequaat zijn en de auto voor zijn soort best een aardige wegligging heeft. Het is een heel erg prettige autoij het dagelijks gebruik, met een zeer prettig te bedienen multimedia interface.

Als S Edition is de auto redelijk goed aangekleed. Echter, alles is bij Audi ingericht om meer opties te verkopen en zonder dat je er erg in hebt, heb je voor 20 mille aan opties geselecteerd, terwijl je in het budget voor 9 mille aan opties kunt kiezen. Nog een dingetje om op te letten is de ruimte. Ondanks dat SUV’s en crossovers groot en zwaar zijn, zijn ze niet direct ruim. Zeker niet als het om liters en centimeters gaat.

BMW 330e Touring (G21)

€ 54.811

€ 53.379 (fiscale prijs)

Een BMW X3 past net niet in het budget. De afschrijving valt enigszins mee, dus wellicht dat de leaseprijs niet zo heel erg verkeerd is. Maar op papier is de 330e wellicht de beste optie. Sterker nog, waarschijnlijk is ‘ie dat op asfalt helemaal. Als je wil kun je ook kiezen voor een eenvoudigere ‘320e’ en/of vierwielaandrijving. De 330e met achterwielaandrijving voldoet het beste aan het concept ‘echte BMW’.

Nadelen zijn er uiteraard. De ruimte is op zich redelijk goed, maar niet overdadig. Hetzelfde geldt voor de standaarduitrusting. De prestaties maken veel goed, want van 0-100 km/u in minder dan 6 seconden is altijd indrukwekkend. Fijne automaat, ook.

Cupra Leon Sportstourer e-Hybrid Copper Edition

€ 48.490

€ 47.545 (fiscale prijs)

Het uitzoeken van een leaseauto doet mij altijd denken aan een kleine Willeme bij de snoepwinkel. Zoals mijn oma altijd zei: het geld hoeft niet per se op. Want als je gaat voor deze speciale Cupra Leon, heb je namelijk alles wat je in hemelsnaam nodig kunt hebben. Met 245 pk is het een vrij vette auto. Leuker is om te weten dat ze bij Cupra echt werk hebben gemaakt van de wegligging, alhoewel dat nog niet zelf hebben kunnen constateren.

Net als de vorige generatie Leon Cupra Stationwagon heb je enorm veel auto voor je geld. Natuurlijk, het heeft niet de luxe of sjeu van een Mercedes, maar de prijs is vriendelijk en je mist niet echt veel. Daarbij is het huidige model Leon aanzienlijk geslaagder te noemen.

DS 7 Crossback E-Tense 300 4×4 Performance Line 9 (X74)

€ 58.690

€ 57.600 (fiscale prijs)

Het is een beetje een vreemde auto, deze DS 7 Crossback, maar op zich voldoet ‘ie wel aan de zoektocht naar een ruime en praktische PHEV. De auto zit qua formaat een beetje tussen de Q3 en Q5 in. Het leuke aan de DS 7 is dat je wel een premium crossover ervaring hebt, zonder dat je in een typisch Duitse of Zweedse auto komt voorrijden. Met name het interieur is erg bijzonder en geeft je in elk geval het gevoel dat je een individualistische keuze hebt gemaakt.

Over het algemeen werkt het ook nog eens zoals je zou verwachten en is het een vrij hoogwaardig interieur. In dit geval zijn we gegaan voor de dikste motor (300 pk!) in sportieve Performance Line-trim. Een goedkopere PHEV met 225 pk is ook mogelijk.

Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDI PHEV Premium Plus Sky (TM)

€ 59.090

€ 58.070 (fiscale prijs)

Eigenlijk is het nu tijd om te stoppen met zoeken. Want doe jezelf een plezier en bestel zo’n Santa Fe. Waarom? Simpel: je hebt enorm veel waar voor je geld en het is de beste ruime en praktische PHEV voor het geld. Voor minder dan 60 mille heb je namelijk de dikste en meest luxe uitvoering. We hebben er nog niet mee gereden, helaas. Maar op papier is het zeker de moeite waard om de Hyundai-dealer te bezoeken. De standaarduitrusting is zeer omvangrijk, met 300 pk heb je op zich voldoende vermogen en er is enorm veel ruimte aan boord.

Er was ooit een periode dat de materialen en afwerking op een duidelijk lager niveau staan, maar dat is al jaren niet meer het geval, ook niet bij deze Santa Fe. Het is gewoon een zeer solide aanbieding. Natuurlijk, je gaat er misschien niet van dromen en later komt ‘ie ook niet voorbij Inn een videootje van The Collectables. Maar wel op vele vakantiefoto’s met een blij gezin. Overigens geldt dit alles ook voor de Kia Sorento, die technisch identiek is en qua prijs nauwelijks afwijkt.

Suzuki Across 2.5 Plug-in Style

€ 55.900

€ 54.800 (fiscale prijs)

In sommige gevallen stoppen we er een alternatief in die nog NOOIT eerder voorbij kwam in de rubriek Autoblog Advies. Dat is het geval met deze Suzuki Across. Het is in principe een Toyota RAV4 hybride, maar dan van Suzuki. De auto is er niet met de haren bijgetrokken, het is een uitstekende aanbieding als je een ruime en praktische PHEV zoekt. Zeker nu de prijs correct is. Nog niet zo lang geleden werd de auto geïntroduceerd met een flinke vraagprijs. Suzuki Nederland heeft dat snel aangepast en bestaande klanten keurig gecompenseerd. Het is nog altijd geen prijspakker, maar je krijgt wel onnoemelijk veel auto voor je geld.

Want in tegenstelling tot de Duitse auto’s in dit lijstje is er bij Suzuki niet veel mogelijk: je krijgt namelijk alles al. Het enige dat niet zeker is, is de leaseprijs. Toyota RAV4’s en Suzuki’s zijn gebruikt behoorlijk waardevast, dus dit zou weleens goed uit kunnen pakken. Het is nooit wetenschappelijk vastgesteld, maar Suzuki dealers zijn de gezelligste van het land.

Yolo: Volvo V60 T8 AWD R-Design

€ 57.995

€ 56.790

Een medium premium SUV uit Duitsland is niet mogelijk. Een Volvo XC60 T6 zou nét wel/niet kunnen (doorhalen wat van toepassing is in het geval je wel of niet wil bijbetalen). Qua ruimte schelen de V60 en XC60 niet enorm veel. Het voordeel is dat de V60 en stukje lichter is en minder weerstand heeft, wat zorgt voor betere prestaties. Sterker nog, in het budget is het mogelijk om te kiezen voor de Volvo V60 met 390 pk sterke T8-aandrijflijn, vierwielaandrijving en de sportieve R-Design uitvoering.

Dat is een buitengewoon interessant aanbod, te meer de leaseprijzen ook nog eens vrij vriendelijk zijn. Wel moeten we erbij zeggen dat het om een kale R-Design gaat, wil je wat opties of raketten, ga je al gauw over de grens heen. Nog een nadeel, ondanks het enorme vermogen gaat deze auto niet harder dan 180 km/u. Maar deze ruime en praktische PHEV gaat er wel héél snel naartoe.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto.