Vernieuwde Volkswagen Crafter: ideale basis voor je camper

Dit is de vernieuwde Volkswagen Crafter, de ideale basis voor je nieuwe camper! Dit gaat ie kosten.

Diesel ligt onder een vergrootglas en het is natuurlijk inmiddels not done om zo’n vervuilende zelfontbrander aan te schaffen. Tenzij je natuurlijk leeft als digitale nomade zoals half Instagram en TikTok en woont in je zelfgebouwde camperbus.

Goed nieuws voor deze groep nomades, want dit is de vernieuwde Volkswagen Crafter! Hij is er met een 140 en een 177 pk sterke 2.0 TDI motor en je kunt kiezen of je de bestelwagen variant bestelt en ombouwt tot camper, of dat je de Chassis Cabine bestelt en er dan gewoon een opbouw op plaatst.

Nieuw in de vernieuwde Volkswagen Crafter

Wat is er dan nieuw aan de vernieuwde Volkswagen Crafter? Nou hij heeft vanaf nu bijvoorbeeld standaard een digitale cockpit. Hij krijgt een nieuw infotainment systeem met optioneel een digitale stemassistent en ChatGPT-integratie.

Het centrale vrijstaande infotainment systeem met 25 centimeter groot scherm is standaard. Je kunt de mogelijkheden van het systeem uitbreiden met een multimediapakket die voorziet in zaken als DAB+. Er is ook een Pro variant van dat pakket en dan heeft je bus een 33 centimeter groot scherm.

Voor Apple Carplay en Android Auto moet je wel gaan voor zo’n multimediapakket want daarvoor heb je wat Volkswagen App-connect noemt nodig en dat is niet standaard.

Hij heeft wel standaard parkeersensoren voor én achter, handig bij het parkeren en kamperen, rijstrookmonitoring en een irritante piep als je te hard rijdt. Maar dat laatste is tegenwoordig verplicht natuurlijk.

Aandrijving op alle wielen

Ben je een echte wildkampeerder dan kun je bij de vernieuwde Volkswagen Crafter kiezen voor vierwielaandrijving, kom je overal weer uit. Alleen aandrijving op de voor- óf achterwielen is ook een optie. Daarnaast kun je kiezen uit een handbak of een automaat.

Die automaat heeft de versnellingshendel vanaf nu op de stuurkolom zitten en de traditionele handrem heeft bij alle versies plaats gemaakt voor een schakelaar om de handrem te activeren en te deactiveren.

Gelukkig voor de globetrotters is met de huidige klimaatverandering airco standaard en ook altijd handig voor je camper ombouw is de standaard schuifdeur aan de rechterzijde.

Er is natuurlijk keus uit verschillende lengte en hoogtematen, al naar gelang wat je nodig hebt natuurlijk. Aan de ombouw maar en de wijde wereld in!

Ondernemers

Uiteraard is de vernieuwde Volkswagen Crafter ook uitermate geschikt als bedrijfswagen voor ondernemers. De motor is euro 6d, dus je mag er nog wel eventjes de binnensteden mee in met een aanhanger tot 3.500 kilogram. Dus voor nu kan die dikke viskraam voor de markt er prima achter.

Hij is er als bestelauto vanaf 37.750 euro. Exclusief BPM en BTW natuurlijk. Moet je hem wel nog dit jaar op kenteken krijgen, anders komt er BPM bij.