Winst per auto bij Bentley is achterlijk veel

Komt vooral omdat Bentley lekker dure auto’s maakt. Maar die winstmarge bij Bentley is niet verkeerd.

Winstmaximalisatie. Dat is het enige dat anno 2023 nog telt. Ja, heel veel aantallen scoren is leuk en aardig, maar je wil het liefste veel euro’s per auto verdienen als fabrikant. Pas dan gaat een fabrikant zich focussen op aantallen.

Zeker bij de exclusieve merken werkt dit uitstekend. Ferrari en Porsche staan er bekend om dat je de auto’s enorm kunt aankleden met opties. Dat ‘auto’s naar smaak aankleden’ is minimaal een even belangrijk aspect als de auto zelf verkopen. Een Porsche-insider vertelde ondergetekende onlangs dat op een kale Porsche 911 Carrera een winstmarge van dik 20% zit. Als je alle opties aanvinkt, stijgt dat naar meer dan 50%. Met ‘full options’ verhoog je dus enkel de winstmarge van de fabrikant.

Winst per auto bij Bentley

Bentley is ook een merk dat maar wat graag auto’s naar smaak aankleed. In 2022 deden ze dat dan ook met verve, aldus de fabrikant uit Crewe. Er werden 15.174 auto’s verkocht. Als je dat afzet tegen de 2.043.900 van Mercedes, dan stelt het niet veel voor. Echter, in vergelijking met Rolls-Royce (6.021 auto’s) en Maybach (21.600 auto’s) doet Bentley het dus niet verkeerd.

Het Britse luxemerk boekte een operationele winst van 708 miljoen euro, 319 meer dan in 2021. De winst is enorm gestegen, terwijl de afzet maar met 4 procent is gestegen. Volgens Bentley komt dit door een verandering in het patroon hoe de klant een auto koopt.

Lees: hij vinkt meer dure en exclusieve opties aan. Dit leidt er toe dat Bentley enorm veel winst per auto maakt: 46.658,75 euro. Om met collega @wouter te spreken: dat is wel achterlijk veel. Kortom, Bentley doet het heel erg goed.

Niet heel verrassend

Nu is dat overigens niet heel erg verrassend. Een paar jaar geleden ging het namelijk niet al te best met Bentley. Het merk moest investeren in elektrificering, iets dat heel erg veel geld kostte. Dit drukte flink op de winst.

Sterker nog, Bentley had het dermate zwaar dat Volkswagen not amused was. Het Duitse merk dreigde zelfs Bentley in de verkoop te zetten als hun zaken niet op orde kregen. Nu hebben ze dus redelijk hun schaapjes weer op het droge.

Bentley verkoopt op dit moment modellen die al iets langer op de markt zijn. De ontwikkelingskosten van de Bentayga, Flying Spur en Continental GT zijn grotendeels alweer terugverdiend. Daarbij heeft Bentley de techniek voor de elektrische modellen klaarstaan. Vanaf 2026 komt de eerste elektrische Bentley, daarna zullen er in rap tempo meer volgen.

