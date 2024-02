Nieuwe Fiat 600 nu ook met benzinemotor te bestellen

In tegenstelling tot de nieuwe Fiat 500 is de 600 nog wél met verbrandingsmotor te krijgen. En de prijs is nog aardig scherp ook.

Als je een nieuwe Fiat 500 wil bestellen zul je toch toch elektrisch moeten gaan. Aan verbrandingsmotoren doet Fiat niet meer bij dat model, zelfs niet in de Abarth-versie. Bij de Fiat 600 is het echter een ander verhaal: naast de 600e komt er ook nog een normale 600. Sterker nog: die is er nu.

Fiat noemt deze auto de 600 Hybrid, maar daar moet je je niet teveel bij voorstellen: het is slechts een mild hybrid. De Fiat 600 beschikt over de 100 pk sterke 1.2 die we ook kennen van de vele andere B-segmenters van Stellantis.

Zijn er ook nog uiterlijke verschillen tussen de Fiat 600 en de 600e? Eigenlijk niet, op de uitlaat na. De voorbumper, inclusief de grille, ziet er gewoon exact hetzelfde uit. Fiat hanteert dus dezelfde strategie als Opel, Peugeot en Citroën: zo min mogelijk uiterlijke verschillen tussen de elektrische versie en de benzineversie.

We kunnen ook meteen de prijs vermelden van de Fiat 600 Hybrid: die heb je vanaf €29.490. Daarmee is de normale 600 zo’n €6.500 goedkoper dan de 600e. Die laatste is met 156 pk wel ietsje vlotter, hoewel het beide geen snelheidswonderen zijn.

Concurrentie

Naar de concurrentie hoeven we niet lang te zoeken. De Fiat 600 heeft sowieso een hoop concurrentie uit eigen huis en verder is er in dit segment ook geen gebrek aan aanbod. We doen even een greep uit de belangrijkste rivalen:

Seat Arona 1.0 EcoTSI (95 pk): €24.990

Fiat 600 1.2 Hybrid (100 pk): €29.490

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI (95 pk): €29.990

Renault Captur TCe 90: €29.990

Citroën C4 PureTech 100: €30.825

Opel Mokka 1.2 Turbo (100 pk): €31.499

Peugeot 2008 PureTech 100: €31.820

Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid (125 pk): €33.695

Jeep Avenger 1.2 Turbo (100 pk): €33.850

Wat blijkt? De Fiat 600 is – net als de 600e – aardig scherp geprijsd. Hij is sowieso goedkoper dan al zijn Stellantis-broertjes met dezelfde motor. Die overigens nog geen mild hybrid zijn, dus de Fiat 600 is nog zuiniger ook.