Chinese Navara-kloon is luxer dan Mercedes X-Klasse

Die zagen wij niet aankomen. Een Chinese Navara-kloon biedt meer luxe dan een heuse Mercedes-Benz?

Tegenwoordig zien we dat auto’s telkens meer op elkaar gaan lijken. In technisch opzicht is dit vaak al het geval, maar ook het uiterlijk van auto’s wijkt telkens minder af. Met name bij bedrijfsauto’s zie je dat. Eén model wordt door soms wel vier merken verkocht met een andere badge, naam en vaak hooguit iets afwijkende grille.

Dat is met deze Dongfeng Ruiqi 7 ietsje anders. Het is de zoveelste variant op een bestaande auto. De basis van de auto is namelijk de Nissan Navarra. Je weet wel, de auto die ook als basis dient voor de Renault Alaskan én Mercedes-Benz X-Klasse.

Chinese Navara-kloon

Gek genoeg heeft Dongfeng geprobeerd de Ruiqi hoger in de markt te zetten dan de Nissan Nivara. Zo is er een compleet afwijkend front op gekomen waarmee de auto zo’n 3,5 centimeter langer is.

Ondanks de afwijkende voorzijde is overigens de rest wel overduidelijk Nissan Navara. Logisch, daar heb je nu eenmaal minder vrijheid om te ‘ontwerpen’. De vorm van de cabine en laadbak ligt nu eenmaal vast bij dat soort auto’s.

Dat niet alleen, de Dongfeng Ruiqi heeft een afwijkend en luxer interieur. Sterker nog, het ziet er zelfs een stukje weldadiger uit dan de Mercedes-Benz X-Klasse.

Techniek

Chinese fabrikanten zijn nu dermate goed dat ze met dezelfde basis een luxere auto kunnen maken dan Mercedes-Benz. Het moet niet gekker worden.

Dan de techniek van deze bijzondere bedrijfswagen. Je kunt kiezen achter- of vierwielaandrijving. Qua motoren is er keuze uit benzine of diesel, aldus Carscoops. De vorige generatie was er zelfs als EV, misschien dat deze ook weer terugkeert.

Stiekem zou het voor Nederland best een aardige aanbieding kunnen zijn. Een Tesla Cybertuck of GMC Hummer EV is overkill voor ons koude kikkerlandje, maar een compacte pickup met elektrische aandrijving klinkt stiekem best goed.

Meer lezen? Dit zijn de 25 snelste pickups!