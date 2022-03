Ford verklapt hele zwik nieuwe elektrische crossovers

Elektrische aandrijving heeft de toekomst en de mensen die nieuwe een auto kopen, wensen een crossover. Wat moet je dan doen als autofabrikant doen? Inderdaad, zoveel mogelijk nieuwe elektrische crossovers ontwikkelen. Probleem opgelost. Dat is dan ook precies wat Ford van plan is. Het Amerikaanse bedrijf is behoorlijk pragmatisch, zeker in vergelijking met een dolend General Motors of een antiek Chrysler.

Daar zit qua ‘packaging’ een voordeeltje aan, want je hebt bij een crossover vaak iets meer ruimt tussen de vloer van het interieur en de bodem van de auto. Dat is erg handig met het wegwerken van de accu’s. Nu heeft een crossover vaak meer accucapaciteit (en dus accu’s) nodig ten opzichte van een normale auto, maar dat is een andere discussie.

Ford verklapt elektrische crossovers

Voor nu gaat het om het offensief dat Ford in de planning heeft. Het gaat nu specifiek om auto’s voor Ford Europa. De kleinste elektrische Ford wordt een elektrische versie van de Ford Puma.

Deze wordt naast de reguliere Puma gebouwd in Roemenië. Een kleine elektrische crossover, dus. Dan komt er ook een ‘medium size’ elektrische crossover. Deze moet 500 km op een accu halen.

Wij verwachten dat dat Fords versie is van de Volkswagen ID4. De Ford zal op hetzelfde MEB-platform staan en gebruik maken van dezelfde accu’s en elektromotoren. Wel zal het uiterlijk sterk afwijken, evenals het interieur.

Sport Crossover

Als het gaat om de Sport Crossover gaat, weten we niet zeker wat Ford ermee bedoeld. Het zou kunnen gaan om de GTX-versie van de ID5. Dus met een krachtigere motoren en een aflopende coupé-esque daklijn.

Daarnaast komen er nog een hoop elektrische bedrijfswagens aan. Verwacht ook hier een nauwe technische verwantschap met diverse Volkswagens. Het begint met de Transit Courier (en Tourneo Courier). Dan is er een Transit Custom (en Tourneo Custom). Boven aan de voedselketen staat de e-Transit.

