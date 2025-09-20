Dit is zonder twijfel de dikste Range Rover van dit moment!

Met een bekende naam.

Tegenwoordig zijn er nog maar weinig Land Rover-klanten die hun Range Rover gebruiken voor het ruigere werk. De RaRo’s zijn er om te paraderen langs de boulevard of in hartje Blaricum. Tuners spelen hierop in door niet met beadlock-wielen, verhogingssets en liermontage op de proppen te komen, maar met dikke widebody’s.

Zo ook modificator Barugzai. Het bedrijf presenteert een nieuwe bodykit voor de huidige generatie van de Range Rover Sport. De bodykit heeft een bekende naam, namelijk Raptor. Dat zal Ford vast leuk vinden.

Barugzai sloopt de RaRo-badge en de merknaam van de neus en plakt er zijn eigen spullen voor in de plaats. Iets lager zien we een nieuwe driedelige grille tussen de herkenbare Range Rover-koplampen. Het grote spektakel aan de voorkant moet echter nog komen: de voorbumper. De SUV krijgt er een grote kin van waar extra ledstrips in zitten. De splitter over de hele voorzijde komt echter wel gevaarlijk dicht bij de grond.

Kijken we naar de zijkant, dan zien we dat de wielkasten ietwat zijn uitgeklopt. Die aanpassing is ook nodig, want kijk eens naar die gigantische wielen. De mastodonten meten 24 inch en zijn van lichtmetaal. Barugzai noemt de wielen E11EVEN en zijn ook als los setje bestellen. Je betaalt omgerekend ongeveer € 2.300 voor een setje.

Achterop vinden we misschien wel de grootste dakspoiler ter wereld. Wat een afdak is er bovenop de RaRo geplakt zeg. Ogenschijnlijk voor meer aerodynamica – en aandacht van omstanders – zit er vlak boven de achterlicten nog een spoiler. Helemaal onderaan de auto heeft de tuner natuurlijk een nieuwe achterbumper gemaakt met sportieve diffuser. Op de hoeken zijn carbon quad pipes bevestigd.

Voor wie een onsje minder wil, is er ook een pakket zonder aero-onderdelen. De aanpassingen beperken zich enkel tot de buitenkant. Geen motorupgrade, chiptuning of RVS-uitlaatsysteem. Die mag je om het plaatje compleet te maken bij andere tuners halen. De prijs voor het pakket is onbekend, maar eerdere bodykits gingen voor ongeveer € 7.000. Zegt u het maar: is dit een ruige SUV die de daad bij het woord ‘sport’ in SUV voegt of is dit een architect in hippe gympies?