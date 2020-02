Autoverkoop 2020: Jaar start slecht

Minder EV’s zagen we mijlenver aankomen, maar ook met de leveringen van benzine- en dieselauto’s gaat het niet zo goed…

Dat er in januari 2020 minder auto’s geregistreerd zouden worden dan in december 2019, hadden we wel verwacht. De autoverkoop in de laatste maand van het vorige decennium werd immers aangevoerd door de EV, met de Model 3 aan kop. Reden daarvoor was uiteraard de bijtelling die dit jaar omhoog is gegaan. Daarom deed Tesla er alles aan zoveel mogelijk gele platen op Model 3’s te krijgen: in december waren het er ruim 11.000.

Maar wie eind 2019 een nieuwe auto koopt, gaat dat een maand later hoogstwaarschijnlijk niet nog een keer doen. Het is daarom niet gek dat het aantal geregistreerde auto’s in januari is gezakt naar 44.4303 auto’s. In december waren het er nog zo’n tweeduizend meer. Wat echter wél opvallend is, is januari 2019. Toen werden er namelijk 47.164 auto’s geregistreerd. Met andere woorden, afgelopen maand werden er drieduizend auto’s minder op kenteken gezet, ten opzichte van diezelfde maand een jaar eerder.

Autoverkoop Volkswagen

Een van de grotere dalers in 2020 is Volkswagen, wat voornamelijk door de Golf komt. Waar er in januari ’19 nog 2.210 Golfjes werden verkocht, waren het er een jaar later nog maar 830. Zo gek is dat niet: dit jaar komt er immers een nieuwe aan. Dat feit zien we dus terug in de autoverkoop.

De grootste (absolute) daler is Opel. Die ging in een jaar tijd van 3.709 auto’s naar 2.394. Zowel de Astra als de Karl hebben flink in moeten leveren. Van de Astra werden er zeshonderd auto’s geleverd, voor een totaal van 298 geleverde auto’s in januari 2020. Het Karl-cijfer is helemaal dramatisch: van 755 naar nul. Al is dat niet zo gek; de op-een-na populairste Opel levert Opel niet meer.

Tesla verkopen

Maar hoe gaat het met de autoverkoop van Tesla dan? Nou, eigenlijk niet zo gek slecht. Ze hebben het afgelopen maand 152 Model 3’s geleverd. Dat is natuurlijk niets vergeleken met de ruim elfduizend van december, maar het is wel 112 meer Model 3’s dan er in januari 2019 werden geleverd. Al is de kans groot dat die 112 Tesla-eigenaren niet hélemaal blij zijn met die januari-Model 3…

Meest geregistreerde merken Volkswagen 6.733 BMW 3.005 Peugeot 2.989 Kia 2.896 Toyota 2.645 Meest geregistreerde modellen Volkswagen Polo 2.011 Ford Focus 1.380 Renault Clio 1.197 Volkswagen UP! 1.031 Kia Niro 945

Foto: Snelweg combo van AMGLoverr, via Autojunk.nl.