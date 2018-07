Chris Svensson, designer Ford GT, overleden (53)

De man achter de GT is niet meer onder ons.

Afgelopen weekend is auto-ontwerper Chris Svensson op slechts 53-jarige leeftijd overleden. De designer, die vrijwel zijn hele carrière bij Ford doorbracht, heeft de strijd tegen kanker verloren.

Naast de moderne Ford GT, was Svensson ook mede verantwoordelijk voor het design van de eerste generatie Ford Ka. Een populaire compacte stadsauto die vandaag de dag nog steeds in het straatbeeld verschijnt. De in Engeland geboren ontwerper begon zijn taak als designer bij Ford in 1992. Hij heeft uiteindelijk 26 jaar mogen werken voor het automerk. Zijn laatste taak was Global Design Director, een job die hij sinds januari 2014 uit mocht voeren. Ondanks zijn ziekte heeft Svensson tot 1 juli kunnen werken.

Met de Ford GT laat Svensson een mooie legacy achter. De Amerikaanse autofabrikant is dit jaar begonnen met het leveren van de supercar en de ontwerper heeft in elk geval mee kunnen maken dat ‘zijn’ auto in handen van klanten terecht is gekomen. Svensson laat een vrouw en twee dochters achter.